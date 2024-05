Provincia Ampliar The ‘Juergas Rock’ desvela la distribución por días del cartel para su undécima edición jueves 09 de mayo de 2024 , 19:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La conocida como 'mayor juerga del verano' vuelve a ser una cita para los más amantes del rock que ya son conocedores de la distribución de los artistas por días para su edición número once.

A tan solo tres meses de su celebración, la ciudad costera de Adra se vuelve a preparar para recibir a miles de asistentes que se trasladan desde distintos puntos a nivel nacional para disfrutar de unas vacaciones de música, sol y playa la primera semana de agosto. La distribución por días de su cartel coincide con la venta de sus respectivas entradas, exceptuando las de su fiesta de bienvenida que se hará más adelante, lo que supone un alto incentivo para acelerar la ocupación de su aforo. Nos desvelaban un primer día marcado por una fiesta de bienvenida con el emblemático directo del grupo de La Pegatina seguido de otros nombres reconocidos como Rupatrupa o Eskorzo. Seguidamente le precede un jueves donde destaca la gira de despedida de Mafalda, la vuelta de los italianos Talco y el directo de Muchachito Bombo Infierno . Pasado el ecuador del festival nos encontramos con un fin de semana bien cargado con un viernes encabezado por los muy esperados Non Servium y Skindred. Y el broche final a su undécima edición será con un sábado bastante potente de la mano de los sevillanos SFDK que batieron el segundo récord de asistencia en la pasada edición, el potente directo de Soziedad Alkoholika y la presencia internacional de Dubioza Kolektiv. Destaca también la distribución de los nombres por días que encabezan su escenario de conciertos gratuitos conocido como espacio agustico donde nos ofrecen nombres como Guiu Cortés (El Niño de la Hipoteca) el jueves, O'funk'illo para el viernes y Mamá Ladilla el sábado. Actualmente el festival dispone de muy pocas plazas en su zona de acampada sombra conocida como Villajuergas después del sold out en su zona caravaning y glamping aunque sigue disponiendo de acampada libre a todos sus asistentes de forma gratuita. Puedes adquirir tu abono general o tus entradas de día de forma limitada en www.thejuergasrockfestival.com o www.enterticket.com No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

