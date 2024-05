Provincia Ampliar Triatletas ejidenses destacan en el Half Triatlón de Sevilla con cuatro triunfos jueves 09 de mayo de 2024 , 19:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este pasado fin de semana, llegaba una de las citas marcadas en rojo para los triatletas ejidenses con la disputa el Half Triatlón de Sevilla, la prueba era sede del Campeonato Andaluz de Triatlón Media Distancia, donde se consiguieron hasta cuatro triunfos. El mejor clasificado era Juanjo López Peláez que conseguía el segundo puesto en su categoría siendo ademas octavo de la clasificación general entre mas de 200 corredores. En la clasificación femenina brillo Paqui Villegas siendo primera de categoría, mientras Lydia García Puga se hacia con la tercera posición de su categoría. Jo Anne Barfoot completo el trío necesario para obtener un valioso tercer puesto en clubes femeninos. El equipo masculino ademas del mencionado López lo completaban David Plaza y Arnau Martín siendo los chicos octavos en la clasificación por clubes. Hasta Granada se fueron Gemma Bonet, Jesus Rodríguez y Fran Sánchez para disputar y disfrutar de su Media Maratón que atravesaba lugares tan emblemáticos como la Alhambra o el barrio del Albayzin. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

