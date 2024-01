Almería Ampliar Tienes el pueblo con más bares de España sin salir de Almería Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 23 de enero de 2024 , 06:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un rincón escondido en la provincia de Almería se erige como el rey indiscutible de la hostelería: Enix, un pequeño municipio de 554 habitantes que se autodenomina como el pueblo con más bares por habitante de España. Esta afirmación se basa en los resultados del estudio 'Benditos Bares con Datos', llevado a cabo por la Federación Española de Hostelería (FEHR), que ha revelado la verdadera importancia de los establecimientos de restauración en esta localidad. Situado en la cara meridional de la Sierra de Gádor, Enix se presenta como un refugio ideal, cada vez más, para ciudadanos británicos en busca de autenticidad y tranquilidad. Aunque su población es modesta, la abundancia de bares y restaurantes ha convertido a este municipio en un atractivo destino turístico. Enix ha superado incluso a Sallent de Gállego (Huesca), que ostentaba el récord con 15.7 bares por cada mil habitantes, según el estudio de Coca-Cola y la FEHR. La extrapolación de estos datos señala que Enix se encuentra a la cabeza de la clasificación, un hecho que se refleja claramente al recorrer sus calles escalonadas y estrechas, donde cada esquina alberga un establecimiento hostelero. Los negocios de restauración en Enix no son simplemente un motivo de orgullo para sus habitantes; son también actores fundamentales en el desarrollo turístico de la villa. Los turistas, atraídos por la variedad de restaurantes y bares, encuentran en ellos la oportunidad de degustar las comidas tradicionales de Almería, como las fritadillas, el ajo blanco y los caracoles, que en muchos lugares de la provincia no se sirven. Uno de los encantos de los establecimientos en Enix es la accesibilidad de sus precios, que resultan más asequibles que en la capital o en otras localidades cercanas como Aguadurce o Roquetas. Los visitantes pueden disfrutar de auténticas comidas caseras sin tener que preocuparse por el bolsillo. Los 11 bares y restaurantes de Enix, en comparación con los 34,000 existentes en Andalucía, se convierten en puntos de encuentro para vecinos y turistas provinciales. La proximidad de los camareros y la tradición familiar detrás de los fogones son claves para el desarrollo económico del municipio.* La hora del desayuno y el mediodía son los momentos de mayor auge comercial, donde los establecimientos locales aprovechan la afluencia de visitantes para ofrecer platos tradicionales y deleitar a los paladares más exigentes. A pesar de la abundancia hostelera de Enix, la demanda es tan alta que reservar con tiempo, especialmente en verano y durante periodos vacacionales, se ha convertido casi en una obligación para aquellos que desean disfrutar de la experiencia culinaria que este pequeño rincón de Almería tiene para ofrecer.* No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.