Torregrosa: “Sánchez debe dejar de usar a la mujer como reclamo electoral”

martes 07 de marzo de 2023 , 20:00h

La parlamentaria del PP afirma que el Gobierno ha provocado un daño irreparable y lamenta que esté “más pendiente de sus pactos que de proteger a las mujeres”

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Maribel S. Torregrosa, ha lamentado hoy que presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelva a utilizar a la mujer como un “reclamo electoral” al impulsar como una medida estrella de su gobierno la Ley de Paridad cuando en realidad es una Directiva Europea, propiciada además por el Partido Popular Europeo, y que ahora deben de trasponer todos los Estados miembros.

S. Torregrosa lamenta que una vez más Pedro Sánchez anteponga su “ambición personal al interés general de los españoles” y señala que si tan comprometido está con la igualdad, lo que tiene que hacer es “darse menos golpes de pecho y aplicárselo a su propio gabinete en Moncloa donde de nueve altos cargos, solo hay una mujer”.

Además, espera que el Gobierno no pierda más tiempo y modifique de una vez la Ley del Sólo Sí es Sí que hoy precisamente cumple cinco meses desde su entrada en vigor. Una ley que según explica S. Torregrosa “ha producido un daño irreparable” pero a pesar de ello afirma que “tienen la mano tendida del Partido Popular desde el minuto cero para rectificar esta norma cuanto antes y evitar todo el daño que está produciendo”.

“En Andalucía ya hay más de 140 violadores que se han beneficiado de las rebajas de penas, 720 en España, y al menos 12 de ellos que han salido de la cárcel en Andalucía. ¿Cuántos agresores sexuales, violadores y pederastas más tienen que salir a la calle consecuencia de esta chapuza legislativa antes de que el Gobierno acceda de una vez a rectificar la norma?” ha preguntado.

La parlamentaria almeriense se ha referido también al Partido Socialista de Almería y especialmente a sus mujeres en la provincia y ha señalado no entender cómo pueden “estar dándose golpes de pecho, abanderando la lucha por la igualdad con motivo del 8-M, cuando a la misma vez están con los brazos cruzados y no están poniendo de su parte para rectificar la ley del Sólo Sí es Sí”.

Por último Maribel S. Torregrosa afirma que ante este despropósito no es de recibo que el Gobierno siga sin depurar responsabilidades. “Es incomprensible que se cese a los supuestos responsables de que unos trenes estén mal hechos y no entren en un túnel y no se cese a los máximos responsables de una ley que beneficia a violadores y perjudica a las mujeres”.