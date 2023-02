Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Tras ponerle un ultimátum a la Junta ahora el subdelegado habla de "secuestro" del soterramiento

jueves 16 de febrero de 2023 , 17:01h

El Subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado que la Junta de Andalucía tiene "secuestrada" la licitación para el soterramiento de las vías del tren y la construcción de una nueva estación intermodal de AVE, al no aceptar el acuerdo propuesto por el Ministerio de Transportes. Según Martín, la condición para licitar los trabajos de 240 millones de euros es que se suscriba previamente un acuerdo entre las tres administraciones, que incluya el mantenimiento de la titularidad del parking subterráneo asociado a la actuación. A pesar de que tanto Junta como Ayuntamiento no tienen impedimentos legales para licitar la obra antes de alcanzar el acuerdo, los fondos para la misma están "garantizados".

El Subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha insistido en que la Junta de Andalucía se resiste a "lo pactado" en relación al soterramiento de las vías del tren. Por ello, el Gobierno ha insistido en la intención de "firmar un convenio con el Ayuntamiento para realizar la actuación", a pesar de que la portavoz del Ayuntamiento, Ana Martínez Labella (PP), ha manifestado la oposición municipal a realizar obras bajo un modelo diferente al acordado.

Como alternativa para "acelerar" la actuación "sin la Junta de Andalucía", el Gobierno propuso segregar el aparcamiento y la estación de autobús, para cuya financiación la Junta ha ofrecido 48,5 millones de euros de fondos europeos. No obstante, desde el Ayuntamiento se teme que esta segregación podría suponer la pérdida de la intermodalidad de la estación.

El representante del Gobierno en Almería, Martín, ha afirmado que la Junta está disfrazando su interés por "negociar" y está confundiendo a todos con sus propuestas. Él cree que la Junta debe explicar por qué no está de acuerdo con lo que el Ejecutivo ha planteado, si tanto le interesa el bienestar de los almerienses. Según él, la Junta ha comenzado a preparar una campaña de medios para dinamitar el soterramiento hace dos semanas, con financiación, parking, excusas y ocurrencias.

Además, Martín ha señalado que toda Almería sabe que el AVE no ha llegado a Almería por los gobiernos del PP, pues no se avanzó ni un solo metro en este ferrocarril. El Ejecutivo no da crédito a lo que está viviendo en estas semanas. Por lo tanto, él cree que la Junta debe dejar de buscar excusas y unirse al acuerdo del Ayuntamiento y del Ministerio.