Almería y otros nueve municipios cerrarán su actividad no esencial

lunes 25 de enero de 2021 , 19:09h

La ciudad de Almería y otros nueve municipios cerrarán a partir del próximo miércoles todos sus servicios, comercios y hostelería no esenciales durante un periodo de 14 días al mantener este lunes, día en el que comité territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto revisa sus medidas, su tasa de contagio por encima del millar de casos por cada 100.000 habitantes.



Según los datos trasladados por el Gobierno andaluz este lunes recogidos por Europa Press, la tasa de contagio en la capital se mantiene como el pasado viernes en la misma cifra de 1.020,5 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días, la ciudad ha identificado 2.026 positivos, de los que 1.042 lo han hecho a lo largo de la última semana.



Así, a los 34 municipios que el pasado sábado tenían ya suspendida su actividad no esencial se unen ahora otros diez --hasta un total de 44-- con la incorporación de estas limitaciones, además de la capital, Abla (1.200,9), Gérgal (1.262,1), Armuña del Almanzora (1.324,5), Bacares (2.439), Macael (1.076,2), Serón (1.028,9), Turre (1.324,3), Balanegra (1.030,2) y Laujar de Andarax (1.367,1).



Todos estas localidades salvo Abla y Bacares, que entran por primera vez en los márgenes de aplicación de medidas, reiniciarán a partir del próximo miércoles el periodo de 14 días de restricciones, ya que se había decretado anteriormente sobre ellos el cierre perimetral por superar la tasa de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. El cierre de actividad no esencial se dará, al menos, hasta el 10 de febrero si el Gobierno andaluz no varía sus decisiones en los próximos días.



En total son 62 localidades sobre las que pesarán medidas a partir del próximo miércoles, ya que la tasa de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes se supera por primera vez en otros cuatro municipios que quedarán encapsulados como medida para evitar la propagación de contagios. En concreto son Bentarique (840,3), Tíjola (875,4), Zurgena (632,2) y Vícar (526,3).



Si bien municipios como Gérgal, Padules o Líjar han mejorado sus tasas y este lunes se encuentran por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, deberán mantener las restricciones hasta completar, en cada uno de sus casos, el ciclo de 14 días. Lo mismo ocurre con Partaloa, que desciende de su tasa de más del millar de casos hasta los 900,9. Así, son 18 los municipios que tendrán o tienen medidas de cierre perimetral desde el próximo miércoles.



La provincia de Almería registra ya una tasa media de contagio de 1.203,2 casos por cada 100.000 habitantes, siendo la provincia con mayor incidencia de Andalucía, que tiene su media en los 911,4 casos por cada 100.000 habitantes.



Ya contaban con cierre perimetral el pasado sábado Abla, Almería, Beires, Canjáyar, Gérgal, Huécija, Huércal de Almería, Lucainena de las Torres, Padules, Armuña del Almanzora, Bédar, Cantoria, Huércal-Overa, Líjar, Macael, Pulpí, Serón, Turre, Balanegra, El Ejido, Felix, Laujar de Andarax y Roquetas de Mar.



Asimismo, superaban o habían superado la tasa del millar el sábado Alhama de Almería, Almócita, Benahadux, Carboneras, Fiñana, Gádor, Níjar, Pechina, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Sorbas, Tabernas, Viator, Albox, Antas, Arboleas, Chirivel, Cóbdar, Cuevas del Almanzora, Fines, Los Gallardos, Garrucha, María, Mojácar, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Taberno, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Vera y Adra.