Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Un sindicato reclama climatización en los laboratorios de Torrecárdenas viernes 30 de junio de 2023 , 11:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ya que no se estaban garantizando las condiciones termohigrométricas en laboratorio y se estaban utilizando sistemas ventiladores de pie. El Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios TECNOS reclama al Hospital Torrecárdenas en Almería la inmediata instalación de sistemas de climatización en el Servicio de Laboratorio. Así lo ha comunicado en una nota de prensa el delegado provincial de TECNOS en Almería, David Arcos, tras conocer que en el día de ayer el hospital procedía a instalar aire acondicionado en las zonas de aumento de temperatura, tras la reclamación interpuesta por TECNOS a la Dirección Gerencia del centro. “Desde TECNOS veníamos presenciando de un tiempo a esta parte la falta de sistemas de ventilación adecuados para un servicio de estas características y que, ante la falta de ellos los compañeros tenían que refrigerar el aparataje propio del laboratorio a base de poner ventiladores de pie, que además de sistemas inadecuados, no garantizaban las condiciones termohigrométricas para poder controlar de forma adecuada los productos químicos y otros productos peligrosos que se producen dentro de un laboratorio a partir de las emisiones por ejemplo” explica el delegado en el comunicado, “por lo que a primeros de esta semana enviamos escrito a la dirección gerencia para que de manera urgente acondicionase los sistemas de aire acondicionado del laboratorio para que fuesen los adecuados a las condiciones termohigrométricas, ya que esta situación, contravenía las notas técnicas de prevención ntp_373 y 433 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.” “En dicha reclamación pedíamos el incremento de unidades climatizadoras independientes, al menos en determinadas zonas y que pudieran entrar en funcionamiento a demanda, para procurar un ambiente adecuado, conforme recoge la ley” continua Arcos. TECNOS consigue la inmediata subsanación por parte del centro sanitario y advierte que se mantendrán vigilantes con el fin de que los sistemas de ventilación en el Servicio funcionen de manera óptima especialmente ante las semanas próximas de altas temperaturas y olas de calor. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas 155 millones invertidos en Almería por la Junta en Atención Primaria y en hospitales