Una app para saber cómo impactan los plásticos en las aves marinas viernes 06 de octubre de 2023 , 19:37h Escucha la noticia Expertos de Francia, España y Portugal han probado en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería) una aplicación móvil desarrollada por SEO/BirdLife en el marco del Proyecto 'LIFE SeaBil' para conocer el impacto de los plásticos en las aves marinas. La ONG ha presentado los resultados de la aplicación 'ICAO' que registra la mortalidad marina de las aves en las costas de Francia, España y Portugal. La propuesta forma parte del Proyecto 'LIFE Saving Seabirds from marine Litter (SeaBil)' dirigido a ampliar el conocimiento, concienciar a la población y evaluar el impacto que tienen las basuras marinas y en especial los plásticos, sobre las poblaciones de aves pelágicas y costeras, un grupo de avifauna al que, según la ONG, por sus costumbres y su inaccesibilidad, no siempre se le presta la atención necesaria. En el marco del proyecto, que cuenta con financiación europea, se ha logrado mejorar la aplicación ICAO (Inspección Costera de Aves Orilladas) desarrollada por SEO/BirdLife para su implementación en Portugal y Francia. Las mejoras facilitan el uso para el registro de este tipo de información por usuarios menos especializados, incluyendo otra fauna marina (mamíferos marinos y tortugas). Además, la herramienta digital se ha enlazado con la aplicación Marnoba que permiten registrar y caracterizar la basura que se encuentra en las playas. El técnico del programa marino de SEO/BirdLife, Paulo Lago, ha señalado que ya hay más de 600 los usuarios de la aplicación desde su puesta en marcha que han aportado más de 1.500 registros por todo el litoral español, que se está incrementando con la incorporación de usuarios franceses y portugueses. El técnico de SEO/BirdLife, Ludovico de Vega, ha subrayado la importancia de estas acciones, que radica en la necesidad de contar con la mayor cantidad de información posible sobre el estado de sus poblaciones y conocer sus amenazas. Asimismo, señala que gracias a una amplia red de colaboradores, se ha podido traducir en números parte del evento de mortalidad masiva de aves marinas a nuestras costas, acontecido en enero y febrero de 2023. Por ejemplo, expone que ese fenómeno tuvo lugar en las costas del Atlántico, registrándose por ejemplo 901 ejemplares en las playas de Cantabria, 885 en las islas Canarias y más de 2.000 individuos en todo Portugal.

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.