José Cano García, "Ejecutivo andaluz del año" en los Premios Andalucía Económica viernes 06 de octubre de 2023 , 19:34h Escucha la noticia La revista "Andalucía Económica" premió ayer a José Cano García, como "Ejecutivo andaluz del año" por su trayectoria profesional, así como por su liderazgo empresarial en el ámbito asociativo desde la presidencia de la Confederación Empresarial de la provincia de Almería, Asempal. Este premio se enmarca en la XXI Edición de los Premios Andalucía Económica, que reconocen la trayectoria de personas, empresas o grupo de empresas y su impacto en Andalucía. Con estos galardones se visualizan mentalidades emprendedoras, inversiones en la Comunidad, vocaciones exportadoras, defensa y mejora del medio ambiente, capacidad de innovación, cooperación de la Administración pública y la iniciativa privada. En definitiva, acciones que imprimen el dinamismo empresarial necesario para impulsar Andalucía. El acto de entrega de esta edición tuvo lugar ayer en el Hotel Convento de la Magdalena de Antequera, distinguiéndose a trece entidades y personalidades. José Cano García, Ingeniero superior industrial, cuenta con una dilatada experiencia profesional. En 1983 se incorpora a la empresa familiar químico farmacéutica Deretil como ingeniero de proyectos, ocupando posteriormente el puesto de director industrial. En esta etapa se implantó una nueva planta en Coleferro (Italia), encargándose del control de la misma. En 1996 la empresa pasó a manos de la multinacional Holandesa DSM. En este período continuó como director de fabrica desempeñando, además, distintos puestos ejecutivos dentro de la multinacional. Con DSM, se realizó una nueva expansión industrial de la fábrica situada en Villaricos, instalándose también una nueva fábrica en China, de la que fue responsable de su control industrial, sumándose así a su dilatada movilidad y experiencia internacional. Desde 2008 es accionista y miembro del Consejo de Administración del grupo DERETIL. En esta etapa se han sumado nuevos proyectos de diversificación a la empresa, creando Deretil Agro y Deretil Nature muy vinculados a un territorio como el almeriense, aunque con vocación internacional. Actualmente DERETIL cuenta con 230 empleados directos y factura unos 130 millones de euros anuales. Desde el año 2012 es el presidente de la Confederación Empresarial de la provincia de Almería, Asempal, miembro del Consejo de Administración de GARANTIA, miembro de la Junta Directiva de CEPYME y de la CEOE, y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA. Actualmente lidera, desde ASEMPAL la iniciativa estratégica: Planeta, Personas y Bienestar, tres conceptos clave que identifican al empresariado almeriense, respetuoso con el planeta, priorizando a las personas y generando bienestar social. José Cano es un gran defensor de su tierra para la que busca con el conjunto de los empresarios soluciones a los grandes retos a los que se enfrentará la humanidad, como la necesidad de Agua, determinante para el futuro de Almería y Andalucía.

