Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería 25N: Unidad contra la violencia machista jueves 24 de noviembre de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En una demostración de que todas las administraciones públicas deben trabajar de forma conjunta contra esta lacra social El Ayuntamiento de Almería se ha sumado este jueves a una acción conjunta de las instituciones almerienses para imprimir mayor fuerza a la lucha contra la violencia de género. Una acción que se enmarca en la programación para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25N, que cuenta con iniciativas de sensibilización, visibilización y formación con más de una veintena de propuestas. Bajo el proyecto 'Almería Unida Contra la Violencia de Género', instituciones, asociaciones y colectivos sociales se han concentrado en el Parque Nicolás Salmerón para visibilizar esa unión iluminando de violeta las fuentes del parque y otras como las que se ubican en el Parque de las Familias, y en la calle Santiago, en Nueva Andalucía, así como el Teatro Apolo, en una acción conjunta y sin fisuras para mostrar el rechazo más rotundo a la violencia contra la mujer. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Raquel Contreras; la diputada provincial de Igualdad, Nuria Rodríguez; la responsable del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería, María del Mar Esparza; el presidente de la Comisión contra la Violencia de Género del Hospital Universitario Torrecárdenas, Miguel Ángel Mingorance, y la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Almería (UAL), Maribel Ramírez, entre otros, han estado presentes en este acto, en una demostración, en palabras de ésta última, “de que todas las administraciones públicas debemos de coordinar todas las acciones en esta materia, cooperar y trabajar de forma conjunta para educar, prevenir, sensibilizar, visualizar y ayudar a las víctimas”. Mañana viernes está prevista la lectura de la Declaración Institucional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, a las 12.00 horas, en la Plaza Vieja, y la presentación de los Bancos Rojos en memoria de las víctimas, y el sábado 26, a las 18.00 horas, en la plaza Santa Isabel, habrá un acto convocado por la Asociación de Mujeres Búlgaras en Almería que se suma a las numerosas propuestas que el Consistorio ha planteado. Más de 20 actividades Sólo el Ayuntamiento ha organizado este año más de una veintena de actividades en torno al 25N, a través de la campaña ‘Toma la decisión correcta, no al maltrato’, con el objetivo concienciar desde las perspectivas de sensibilización y formación. Charlas, talleres, cine y jornadas han llenado de contenido una programación extensa que culminará el próximo 2 de diciembre con una jornada formativa de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (ALMUR). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

