Opinión

Vicente García Egea

Más artículos de este autor

Por martes 06 de febrero de 2024 , 08:09h

Unus pro omnibus

¨Unus pro omnibus, omnes pro uno¨, es una frase en latín que significa uno para todos, todos para uno en español. Es el lema no oficial de Suiza, también la famosa frase de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y también aparece en los arcos de la ciudad de Seaheaven en la película el Show de Truman.

Esa es la frase completa, pero en el siguiente artículo parecería haber perdido la segunda parte, quedando solo como ¨uno para todos¨, o al menos, uno para tres.

La Encuesta de Población Activa (EPA) arroja numerosos datos sobre el mercado laboral, uno de los más relevantes es que la estructura productiva se concentra en el 36,7% de la población, unos 17,7 millones de personas. Con una población de 48M, tenemos 7,3M de menores de 16 años y otros 16,7 millones que son inactivos, de estos 6,9M de jubilados, 1,8 M otros pensionistas, 3,6 M estudiantes, 900 mil trabajadores con incapacidad permanente y 3,8M personas que no buscan trabajar.

La población activa por tanto, se reducen a poco más de 24 millones, de estos, 2,8 millones están en paro y casi 3,6 millones trabajan en el sector público, de los cuales 1,5 M son funcionarios, 700 mil personal laboral, 900 mil otro tipo de personal, 180 mil empresas públicas y 400 mil políticos de las distintas administraciones.

Así que tenemos la estructura productiva sobre 17,7 M de personas, uno para cada 2,7, casi uno para tres, de los cuales 3,2 M son autónomos y 14,5 M trabajadores por cuenta ajena. De estos últimos 11,5 M con contrato indefinido y 3 M con contrato temporal. Respecto a los autónomos, 1 M son empleadores y 2,2 M no tienen empleados.

El mercado laboral en 2023 tuvo un incremento del empleo 783.000 trabajadores, casi el triple que el año anterior. Especialmente en mujeres, jóvenes y población extranjera. Las mujeres suponen más de la mitad de los empleos creados, alcanzándose el récord de 9,9 M de trabajadoras. El empleo crece más en jóvenes que mayores. Y también más de la mitad de los trabajos nuevos han sido para personas de otra nacionalidad.

Otro dato interesante es que crece más el empleo entre trabajadores con Formación Profesional que con estudios universitarios. Y aumenta el número de trabajadores con contratos indefinidos, mientras retroceden los temporales.

El empleo crece en la gran mayoría de actividades económicas, encabezados por las actividades profesionales, científicas y técnicas, le siguen Sanidad y los Servicios Sociales, y la construcción. Un dato importante, el sector privado se anotó 716.000 trabajadores más en el año, en comparación con los 67.000 creados en el público.

Más de la mitad del empleo creado en 2023 (60%) se sitúa en estas 4 provincias: Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. En Almería 306,700 ocupados en el último trimestre del año 2023, lo que supone una perdida de 600 empleos, -0,2%, siendo la única provincia andaluza que pierde empleo y muy alejada de la media andaluza que presenta un crecimiento del 4%.

Y esto se debe a la estructura económica de nuestra provincia, basada en gran medida en la temporalidad del empleo turístico y el empleo agrícola, que si analizamos por actividades económicas la evolución del mismo, ha sido una de las actividades que ha perdido empleo este pasado año.

Ya lo he comentado en algún artículo anterior, debemos diversificar nuestra economía de forma urgente, tenemos que intentar atraer empresas de sectores tecnológicos, sanitarios, biotecnológicos, energéticos. Además nuestra eterna asignatura pendiente en el turismo, la desestacionalización, imprescindible para la provincia, las empresas turísticas y sus trabajadores.

Vicente García Egea

33 artículos

Todos los firmantes