Expulsan al escolar acusado de agredir a una maestra en un colegio de Roquetas martes 06 de febrero de 2024 , 07:59h

Un escolar ha sido expulsado del colegio público de Roquetas de Mar (Almería) donde cursa sus estudios tras haber agredido supuestamente a una maestra del centro educativo Francisco Villaespesa de El Parador durante el horario lectivo. En un comunicado, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, ha indicado que el alumno "ha sido expulsado" del centro, si bien "seguirá disponiendo de atención educativa y seguimiento" desde el colegio. El delegado ha manifestado su "rotunda condena y rechazo hacia los hechos acaecidos y denunciados por la maestra, así como hacia cualquier falta de respeto o acto que atente contra la integridad de nuestros docentes". Nueva agresión a una profesora en el CEIP Parador "Nuestros docentes son el eje que vertebra todo el sistema educativo andaluz, reconocidos por ley como Autoridad Pública, y merecen todo el respeto y el reconocimiento de la sociedad como una figura esencial para el presente y el futuro de nuestra tierra", ha añadido Alonso. En este sentido, ha especificado que desde esta Administración se han puesto en marcha "todos los procedimientos y medidas de apoyo para la maestra", que cuenta con "asistencia gratuita tanto jurídica como psicológica" y, "por supuesto, con todo el apoyo de la Delegación de Desarrollo Educativo de Almería". El delegado le ha brindado además "de forma particular" su "apoyo como representante de esta institución". "Velamos y velaremos para que la normativa se cumpla con diligencia y con agilidad para que tanto profesores como maestros reciban el trato, la consideración y el respeto acordes a la incuestionable importancia social de su tarea con el apoyo de toda la comunidad educativa", ha añadido. Los hechos habrían tenido lugar la pasada semana, cuando la maestra se habría acercado al estudiante ante un comportamiento inadecuado y este le respondiera con "un puñetazo en la cara", según publica 'La Voz de Almería'. Este caso se suma al detectado el pasado 26 de enero en el CEIP Joaquín Visiedo en Viator, donde otro docente habría sido agredido, en este caso, por parte del progenitor de uno de los alumnos, lo que hizo que se activaran los protocolos de actuación y se adoptaran medidas para la promoción de la convivencia.

