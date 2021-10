(7-29) URA Playcar comienza pensando en ir a mucho más

domingo 17 de octubre de 2021 , 19:45h

Vencen en su debut frente a Club de Rugby Alcalá manejando bajas y tomando nota de todo lo mejorable, pero sumando 5 puntos fundamentales para mirar arriba desde el inicio







El 5 de enero de 2003 nació Alfonso Castro, debutante en División de Honor B con sus 18 años y fruto de la cantera de Unión Rugby Almería. A él correspondió darle ritmo al juego de los cruzados en el arranque de su proyecto más ambicioso, temporada 2021-2022, la séptima en categoría nacional. El medio de melé almeriense acompañó en el XV inicial a un ‘veterano’ en el mismo papel de formarse en todas las categorías hasta llegar al primer equipo, Pablo Calatrava, 20 años, autor del tercer ensayo. La mezcla a la que se consagra URA Playcar, la de producir jugadores que efectivamente se hacen jugadores de nivel y la de fichar los refuerzos oportunos en determinadas posiciones, y la continuidad de otros fichajes anteriores que ya son ‘hombres de la casa’, ha dado ya una primera alegría, victoria de cinco puntos, cinco ensayos a favor y uno en contra, y ello dando la bienvenida a categoría nacional a un club excelente, un gran Alcalá.



La temporada se presenta muy dura, y quedó claro desde el primer choque, a pesar de que se tuvo que manejar un buen número de bajas y de que se produjo otra lesión al poco de iniciarse el encuentro. Problemas en la touche, si bien el juego de delantera cruzado es ya conocido en la categoría por su contundencia y alto nivel, para ganar se tuvo que tirar de otros argumentos y de la profundidad de banquillo, viéndose a Unión Rugby Almería Playcar más completo y dotado de más recursos. Faltó brillantez, y eso porque principalmente falta rodaje, pero se vieron motivos para confiar y creer que el objetivo de pensar en el ascenso no es una locura. Había que arrancar ganando, tal y como se debe continuar en la misma senda en un inicio liguero determinante para ver si sí o si no se podrá mirar arriba. Tras Alcalá, Industriales y Jaén, dos rivales directos, a priori siempre, dentro y fuera respectivamente, y desde ahí, a fijar mejor el reto real.



Desde el mismo pitido inicial del encuentro los cruzados quisieron imponer su ley y no salir del campo contrario. En ese sentido, Club de Rugby Alcalá cruzó la divisoria por primera vez, con el oval controlado, en el minuto 17, si bien logrando avanzar apenas diez metros. El marcador en ese instante marcaba un 0-14 almeriense tras desplegar un buen juego, firme en las estáticas y con mucho ritmo en el pase. Curiosamente fue a raíz de una touche errada, la tercera que se lanzó y toda una premonición de lo que iba a venir después, que llegó el primer try. Recogió el balón Giardina, imparable, y le proporcionó la Lucas Melián una ocasión que no desperdició. El ‘8’ argentino depositó y completó el trabajo Cittadini, transformando el 0-7. La mala suerte habitual durante la pretemporada volvió a personarse en la primera jornada de liga, con lesión de Gonzalo Pérez en el minuto 9, cambio obligado y pérdida de su capacidad de desequilibrio.



Afectó al equipo esa circunstancia, pero de nuevo se logró imprimir ritmo al pase y dar con aperturas positivas, algunas malogradas por errores de recepción. Alcalá empezó a defender mejor el maul de los cruzados, generando los de Quirelli mayor peligro con el juego a mano. De hecho, los madrileños mostraron estar muy bien trabajados en las estáticas, inferiores en melé, pero sacando muy rápido el balón de las propias, si bien dificultando las contrarias. Eso sucedió más claramente, aviso incluso de recibir por la reiteración de movimiento un ensayo de castigo, a la media hora de juego. Hubo parón y ruptura del dinamismo que había caracterizado a un partido muy bonito, pero el ‘final feliz’ de ese trance sonrió a Unión Rugby Almería Playcar. Cuarto ensayo consecutivo, Melián para Castro, este para la irrupción en carrera de Gaveglio, y ensayo, tercero.



No hubo acierto a palos y se quedó el marcador en un claro 0-19 que no afectó para nada el ánimo del equipo local, encomiable en su actitud. Así, sacudidos nervios de un debut histórico, fue de menos a más el Club de Rugby Alcalá, que encontró premio en la última jugada antes del descanso. Una patada rasa a seguir hacia zona de marca le permitió hacer su primer ensayo en División de Honor B, obra de Gutiérrez, celebrado como merecía un momento así. Con 7-19 se llegó al intermedio, aprovechado por los técnicos para realizar los ajustes pertinentes, varios en ambos bandos, pero lo normal en una primera jornada liguera. Esto último no se hizo notar en la segunda parte, en la que hubo mucho más control de URA Playcar para sostener el partido y un final con el XV local empujando para lograr su segundo ensayo, último aliento de ambos para dar honor a este deporte. Defendió con todo el conjunto de ‘Falu’ y permaneció el 7-29.



Y es que hubo try por partida doble para los almerienses en ese periodo, los dos con la firma de hombres salidos desde el banquillo. Fueron los anotadores un Luis Gómez que sustituyó a Gonza Pérez y un Rullo ya muy consagrado en la primera línea y cuya aportación es fundamental. La patada inicial de Alcalá propició una primera salida por la delantera, pero con pérdida muy metidos en campo contrario. Cierto es que hubo un ‘querer y no poder’ de Unión Rugby Almería Playcar con sus propias touches, guerra consigo mismo, bien parciales o bien perdidas, pero insistiendo en jugar los golpes al lateral para insistir una y otra vez. Se trabajó bien en defensa las pocas veces que los rivales pisaron zona de peligro, porque de nuevo la mayor parte del tiempo se jugó en el campo madrileño. Se empezó a recuperar el balón cada vez más arriba, pero todo ese desgaste no servía para abrir hueco y buscar los cinco puntos.



La mala gestión del lanzamiento lateral hizo que en se pensara en otras opciones, y se percutió por delantera por primera vez, un arma hasta ese momento poco usada. En el minuto 51 se cambió ese chip y se prefirió jugar a mano, choque y acumular fases por el centro. Se rozó el ensayo por mediación de un avance de Momia, siendo efectivo el cambio de guion con más balones a Chema, que cogió protagonismo, y recompensa a un trabajador como Luis Gómez, que hizo el cuarto ensayo en el 56. No hubo tampoco transformación esta vez, pero se estaba en los cinco puntos, algo que se consolidó en el momento en el que por fin se jugó una touche correcta, un maul perfecto y Rullo fue el depositario del oval hasta la zona de marca. Antes del lanzamiento de Cittadini se vio el abrazo de Méndez, una de las bajas cruzadas, a Alfonso Castro, la perla hecha realidad. El tramo final fue de ‘balón sucio’ y presión y coraje de Alcalá, sin premio, en un campo ‘ajeno’, porque no pudo debutar en su mítico ‘Luisón Abad’.





FICHA TÉCNICA:



Club de Rugby Alcalá (7): Llamas, Yeray Pastoriza, Londoño, Rodríguez, Swanepoel, Miguel Robles, Escarpa, Espada, Cuesta, Podesta, Muñoz, Navajas, Rojas, Mayer y Gutiérrez. También jugaron De Álvaro, Rabanal, Moraleda, Martín Robles, Vera, Ballesteros, Ceriani y Rubio.



Unión Rugby Almería Playcar (29): Nemo, Momia, Giardina, Mono, Facu Quiroga, Gaveglio, Persa, Lucas Melián, Castro, Cittadini, Calatrava, Gonza Pérez, Damián Jurado, Chema y Emilio Arias. También jugaron Juanma, Luis Gómez, Rullo, Román, Luis Vergel, Matuja, Zalazar y Tarifa.



Árbitro: Josué García. Expulsó temporalmente a Stefano Ceriani (min. 72) por parte de Club de Rugby Alcalá.



Tanteo: 0-7, min. 4: ensayo de Lucas Melián transformado por Cittadini. 0-14, min. 7: ensayo de Calatrava transformado por Cittadini. 0-19, min. 31: ensayo de Gaveglio. 7-19, min. 40: ensayo de Gutiérrez transformado por Navajas. DESCANSO. 7-24, min. 56: ensayo de Luis Gómez. 7-29, min. 67: ensayo de Rullo. FINAL.



Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la primera fase, dentro del Grupo C de División de Honor B, disputado en la Universidad Alfonso X ‘El Sabio’.