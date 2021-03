URA Playcar sostiene el liderato con remontada épica

domingo 28 de marzo de 2021 , 19:52h

(34-35) La justicia del rugby premia con el ensayo de la victoria de los cruzados al veterano primera línea Juanma Romero, volviendo a la senda del triunfo para depender de sí mismo en la última jornada





Nunca hay rendición. Jamás se dobla la rodilla. Unión Rugby Almería levanta un 34-21 en contra en el último cuarto de hora de su partido frente a Ingenieros Industriales Las Rozas para seguir siendo el líder del Grupo C y tener en su mano alzarse con un título antes jamás soñado. Ser ‘campeón’ no supone otra cosa que lo que ya se tiene, como es jugar el playoff por el ascenso a División de Honor, si bien supuestamente facilitaría un cruce más ‘asequible, si es que hay algo así a partir de ahora. Pero finalizar en esa primera plaza la fase regular sería ensanchar aun más la historia de oro que puro que se ha escrito esta temporada y una justa recompensa a los esfuerzos del club, de toda la plantilla y del cuerpo técnico. Pozuelo Rugby Unión apretará con todo para llegar en el sitio que ahora ocupan los cruzados, buscando otro punto bonus más ante Málaga, que todavía no tiene asegurada la tercera plaza, cuatros sobre Industriales, ni ser uno de los dos mejores terceros, porque las dos condiciones son obligadas.



Por ahora ha igualado a los unionistas a 34 puntos, con delantera almeriense todavía en la tabla clasificatoria. Así, URA Playcar depende de si mismo y todo parece, sin una menor duda sobre ello, por el último encuentro contra Jaén. Eso sí, lo mismo que este domingo se le ha hecho ‘un favor’ a Málaga venciendo a los roceños, podría pasar que se devolviera por parte malagueña el fin de semana del 11 de abril. Por ahora, lo que toca es descansar, que falta hace al grupo, y sacar orgullo por un triunfo épico, el que supone el décimo cuarto de la temporada, tercero de la segunda fase. Y es que sí que hay motivos para sacar pecho, una vez que se tuvo que sacar todo el tesón para obrar la remontada. Desde el primer minuto se vieron por detrás los cruzados, en un robo de los locales cuando se intentaba jugar a mano. Una patada a seguir salvada in extremis a touche, con buena ejecución a maul de Ingenieros, abrió el marcador, con Gardner haciendo lo que se esperaba, no fallar a palos (7-0).



La situación se tornó más complicada con un segundo ensayo encajado en el minuto 9 a través de otro robo de balón en melé propia en la medular, bien conducido el oval de mano en mano, con apoyos, por parte de los locales (14-0). Tardó en entrar al partido el XV almeriense, si bien recortó distancias en el minuto 13 con su primer ensayo, que tuvo la firma de Fede, salvando antes alguna situación de peligro más por el juego tan vertical de los roceños. Por fin salió el juego a mano, ayudado con la calidad individual de Nacho de Luque, que rompió la defensa y asistió al delantero, acompañando como si de un tres cuartos se tratase para entrar en zona de marca imparable. Transformó el apertura cruzado y la distancia se redujo a diez puntos, ya que antes había anotado de patada de castigo, quién si no, Gardner. Trabajó URA Playcar para encontrar su ritmo más cómodo, metiendo el juego en el campo del rival, y se supo aprovechar un golpe a touche. Rullo encontró al saltador, se montó el maul, se acumularon fases con gran firmeza en el ruck y encontró la grieta Facu Quiroga, autor del ensayo del honor ante Pozuelo del pasado domingo. De Luque tampoco erró y se volvía a empezar (17-14).



Pero Ingenieros Industriales Las Rozas tenía el guion bien estudiado, muy rápido en el desplazamiento de balón y muy arriba en la presión, arriesgando y frenando a Nacho muy cerca de su raya de cinco metros en otra escapada del almeriense. El XV de Falu se fue con determinación a darle la vuelta al marcador, sin encontrar ese último pase o el resquicio en la defensa, lo que sí lograron los locales. En otra touche, con paciencia y percutiendo su delantera en infinitas fases, dejándose todo URA Playcar para que no llegara el tercer ensayo, finalmente Swanepoel depositó y Gardner completó el 24-14 con el que se llegó al descanso. Partido bonito para la afición, muy abierto, de un gran ritmo de juego, aguardaba mucho más para los segundos 40 minutos, toda vez que a Unión Rugby Almería Playcar no le salió bien la jugada final desde touche a 10 metros y la consiguiente búsqueda, fase tras fase, de la anotación. Defendió bien Ingenieros Industriales, intenso y efectivo en el placaje, con un error final de pase cruzado.



Parecía que se había encontrado el carril, el derecho, pero el marcador no se movió hasta que al poco de reanudarse el choque volvió a mojar el cuadro madrileño con una patada más a palos de Gardner. La respuesta de los unionistas fue contundente, con el ensayo de Bazán en el 46 a patir de otra touche, muy larga, a maul imparable, tanto que se avanzaron casi 20 metros hasta entrar en la cocina y depositar el oval, acción colectiva finalizada por el tercera línea. De Luque transformó de nuevo y el tanteo era entonces de 27-21, todo por decidirse. Eso sí, el peligro de los azules y negros se vio de nuevo muy claro cuando su vertiginoso movimiento de balón, desde melé, puso el oval en manos de Petros, habilidoso, que firmó un ensayo de gran calidad técnica, al igual que su compañero Gardner, en una patada complicadísima para poner un 34-21 que no achicó a los hombres de Hernán Quirelli. Vibrante el choque, de poder a poder y queriendo ganar a toda costa los dos adversarios, URA Playcar tiró de lo que le ha llevado hasta donde está para remontar en diez minutos.



Ensayó, el cuarto, en el minuto 66, esa vez con Nemo como ejecutor, después de una enorme salida desde muy atrás de Sebas ‘Hacha’ Urgu, continuada por todo el bloque almeriense hasta llegar a las puertas del try. Tres fases después, el pilar entró bajo los palos madrileños, fácil para De Luque esa vez, y se quedaba la victoria justamente a la distancia de un ensayo más transformado. Ese, el definitivo, llegó en el minuto 77, el justo premio a la insistencia de unos cruzados plenos de orgullo. El reloj corrido había visto cumplir el tiempo, no así el del colegiado, por varias paradas por lesión, y fue una lección de juego colectivo y posesión desde touche, Industriales dejándose la misma vida para impedirlo. Tenía que ser Juanma, además, quien pusiera su nombre como la recompensa a su vida de puro rugbier, atentísimo al juego y saltando sobre la pila de hombres. Elevó el 34-33, pero hacía falta la bota mágica de De Luque, quien no dudó y anotó los dos puntos que obraron la remontada. Los madrileños tuvieron melé final en 22 de URA Playcar, pero los cruzados la recuperaron y mandaron el balón fuera.







Ingenieros Industriales (34): Marcos González, Telmo Jáuregui, Peláez, Swanepoel, Fitzsimons, Riva, Mendoza, Francisco González, Williams, Petros, Ferreiro, Jenkins, Marical, Loco y Gardner. También jugaron Ivorra, Ebersohn, Ruzafa, Pablo Zas, Bas, Stéphan y Escobar.



Unión Rugby Almería Playcar (35): Nemo, Rullo, Grasso, Quiroga, Toti, Bazán, Gaveglio, Lucas Melián, Lamboglia, Nacho de Luque, Manu Manchón, Gonzalo Pérez, Damián Jurado, Jose Méndez y Emilio Arias. También jugaron Juanma, Persa, Dani Pizarro y Sebas ‘Hacha’ Urgu.



Árbitro: Andoni Susperregi. Expulsó temporalmente a Nemo (min. 29) por parte de Unión Rugby Almería Playcar.



Tanteo: 7-0, min. 1: ensayo de Peláez transformado por Gardner. 14-0, min. 9: ensayo de Williams transformado por Gardner. 17-0, min. 12: patada de castigo transformada por Gardner. 17-7, min. 13: ensayo de Fede transformado por Nacho de Luque. 17-14, min. 19: ensayo de Quiroga transformado por Nacho de Luque. 24-14, min. 35: ensayo de Swanepoel transformado por Gardner. DESCANSO. 27-14, min. 42: patada de castigo transformada por Gardner. 27-21, min. 46, ensayo de Bazán transformado por Nacho de Luque. 34-21, min. 55: ensayo de Petros transformado por Gardner. 34-28, min. 66: ensayo de Nemo transformado por Nacho de Luque. 34-35, min. 77: ensayo de Juanma transformado por Nacho de Luque. FINAL



Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la segunda fase, dentro del Grupo C de División de Honor B, disputado en El Valle de las Cañas. Hubo minuto de silencio en memoria de Mastouri, ilustre veterano de Granada, en el aniversario de su fallecimiento por COVID-19.