Vacunados contra la meningitis el 95% de la población de entre 12 y 21 años martes 29 de agosto de 2023 , 16:44h La dosis ha sido inoculada a un total de 28.644 usuarios del Servicio Andaluz de Salud nacidos entre 2002 y 2011 El Distrito Sanitario Almería ha vacunado a un 95,04% de la población de entre 12 y 21 años frente a la Meningitis ACWY. Del total de usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el Distrito, nacidos entre 2002 y 2011 (un total de 30.135), han recibido la dosis 28.644. Una actividad enmarcada en la campaña #ZeroMeningitis puesta en marcha en 2020 desde la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica mediante el Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, dirigida a los adolescentes y sus familiares. Su objetivo principal es concienciar a este sector de la población para que se vacunen de manera gratuita en los centros de salud. El porcentaje por año de nacimiento es en la actualidad de un 88,65% en los nacidos en 2002, de 90,29% en los nacidos en 2003, 92.68 en los que nacieron en 2004, 96,10% en los nacidos en 2005, 96,79% entre los nativos de 2006, de 2007 ha sido inoculada a un 96,8% de la población, de 2008 a un 98,08%, de 2009 un 97,40%, del año 2010 a un 97,32% de los nacidos en ese año y de 2011 a un 92,77%. Esta acción tiene una doble finalidad: proteger a esta población en un tramo de edad de especial vulnerabilidad a esta infección y disminuir el número de portadores de la bacteria y, por tanto, ayudar a que no se transmita la bacteria a otras personas. #ZeroMeningitis cuenta con un lenguaje muy cercano a los adolescentes, utilizando los canales de comunicación que ellos emplean habitualmente. Dentro del proyecto ANDAVAC La campaña para adolescentes #ZeroMeningitis que nada te pare forma parte del proyecto de formación y actualización en vacunas ANDAVAC (www.andavac.es), palabra formada por los términos Andalucía y vacunas, que pretende mejorar el conocimiento sobre vacunas de más de 14.000 profesionales sanitarios andaluces durante los próximos años. ANDAVAC es una iniciativa del Plan Estratégico de Vacunaciones de la Consejería de Salud y Consumo, desarrollada junto a la Escuela Andaluza de Salud Pública, y entró en funcionamiento la semana pasada. Tiene como objetivos la promoción de la información para los ciudadanos mediante campañas divulgativas y la formación útil y rigurosa de los profesionales de todos los distritos sanitarios de Andalucía sobre las políticas desarrolladas por la Consejería de Salud y Consumo en materia de vacunas, una medida preventiva vital para la salud de la población y que en estos últimos tiempos ha adquirido, aún si cabe, más importancia y valor.

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.