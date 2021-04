Valdivieso optará a la reelección como secretario provincial de CCOO

miércoles 14 de abril de 2021 , 18:55h

El secretario provincial de CCOO en Almería, Antonio Valdivieso, opta este fin de semana a la reelección en el cargo que ocupa desde hace cuatro años en el XII Congreso de la Unión Provincial de CCOO que se celebrará en el Auditorio Maestro Padilla de la capital a partir de las 9,00 horas.



El representante de CCOO ha afirmado que opta de nuevo al cargo "con la satisfacción de haber logrado devolver la condición de primer sindicato de nuestra provincia a CCOO, tanto en afiliación como en representación" así como de "haber cohesionado el interno de la organización y presentar una única candidatura tanto a la secretaria general como a la comisión ejecutiva del sindicato".



En una nota, Valdivieso ha señalado que durante este periodo ha desarrollado un "duro trabajo" al frente del sindicato. "Cuando estábamos luchando por la recuperación de derechos arrebatados en la anterior crisis y la economía se estaba relanzando, hemos tenido que afrontar una nueva crisis provocada por la pandemia del covid-19", ha valorado.



Así, considera el dirigente sindical que la organización "no se ha amedrentado" y "ha sabido adaptarse a las circunstancias cumpliendo las medidas de seguridad y haciéndolas cumplir a aquellas empresas que no se atenían a las disposiciones sanitarias para preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras y atender todas las necesidades que personas trabajadoras y afiliadas nos han demandado".



"Hemos logrado impulsar el diálogo social tejiendo un escudo social que ha protegido a las personas que veían como se podían perder sus puestos de trabajo o no tenían ninguna fuente de ingresos, así como ayudar a mantener el tejido productivo, para preservar el empleo, así como las prestaciones sociales, con un reforzamiento de los servicios públicos", ha dicho.