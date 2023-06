Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Verano azul, calor rojo

miércoles 28 de junio de 2023 , 16:05h

Acabo de consultar algunos sondeos que estiman una ligera subida del PSOE y descenso en las expectativas del PP y VOX. No me extraña. Y no me extraña no sólo por la munición gratuita entregada a una izquierda que siempre tiene la bayoneta calada, sino porque son conscientes de su capacidad de persuasión y la volubilidad del electorado.

La derecha acepta con estoicismo sus múltiples acepciones: maricomplejines, cobarde, ultra católica, anti abortista, negacionista del cambio climático, homófoba, racista, machista, xenófoba… Además, encaja los más inverosímiles contubernios y atrevidas urdimbres conspiranoícas que les propinan desde la izquierda extrema y la extrema izquierda. Pero lo peor es que la gente va y se lo cree; y se lo cree porque son muy reiterativos, expansivos y dramáticos en el manejo del lenguaje y los medios de comunicación.

La derecha cree que Sánchez hace el ridículo con esta sobreexposición en medios propios y ajenos, donde juega el papel de entrevistador o entrevistado. Esto es sólo un ápice de lo que esconde este esfuerzo puntual que, además, contamina y controla a la inmensa mayoría de la audiencia que se deja llevar por este exitoso diseño de comunicación. Sánchez ha sabido dosificar el rendimiento que le otorga seguir en el poder con el mínimo esfuerzo.

El “Manual de resistencia” no es un procedimiento metódico, continuado y sacrificado. Sánchez es el gobernante que más se dedica a sí mismo y más perjudica a los demás. Además, sabe que el trabajo continuado y extenuante no va con él, y sólo dosifica sus fuerzas cuando es necesario. Ya lo demostró cuando lo echaron del Partido y dijo coger el Peugeot 407 para recorrer toda España y recuperar el apoyo de una fragmentada militancia. Ahora, ya lo vemos disfrutando de Audi A8 W12 blindado, Falcon y la mayoría de suricatas mediáticos que permanecen erguidos ante cualquier alarma “fascista” que disturbe o menoscabe la placentera existencia que les brinda este líder de la manada, que bien manda sobre su mesnada.

Sólo un mes de sobreesfuerzo le basta Sánchez para reparar todo el daño infligido a la población. Los medios de comunicación proclives y los potencialmente domeñables están salivando con este festival de la bolita, el taburete y la cabra. Y, ojalá me equivoque, pero veremos a impecables comunicadores entrar en pánico escénico o ejercer un giro editorial en sus contundentes y elegantes comentarios a la noticia y epílogos de telediarios. Habrá que ver si Vallés y otros aguantan el envite de un PSOE que sale a por todas, sea como sea; con lo que sea menester y cueste lo que cueste.