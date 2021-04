Vícar Se Suma A La Conmemoración Del Día Internacional Del Pueblo Gitano

El Ayuntamiento impulsa un mayor acercamiento a la cultura gitana

El municipio de Vícar se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que tuvo lugar ayer coincidiendo con el 50 aniversario del I Congreso Mundial Romaní que adoptó la efeméride en lucha contra la discriminación del colectivo. Desde el consistorio se ha señalado “que se seguirá trabajando para defender los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas pertenecientes al pueblo gitano, ayudando a reducir la brecha que existe respecto al conjunto de la sociedad. Por ello, hay que seguir condenando el racismo, basado en estereotipos que buscan perpetuar la discriminación del colectivo”.



Con motivo de este día, el equipo ERACIS de los Servicios Sociales de Vícar ha contactado con “Federación Gitana de Almería”, y en concreto, con Pepa Torres, su presidenta, y con Salvador Ayala, su jefe de relaciones institucionales y prensa, para conocer cuál es el significado de este día para su colectivo así como para profundizar en algunos aspectos de su cultura. Se trata de la federación provincial gitana más grande de Andalucía y de España y acoge a asociaciones gitanas de diferentes localidades de la provincia. Nació en 2016 con la intención de “que el pueblo gitano no sea noticia por cosas malas y sí por el trabajo para favorecer a nuestra comunidad. Entre las principales actuaciones de esta federación, están la formación para los asociados; la atención a la mujer con actividades culturales y cursos; la atención a la juventud e infancia, potenciando que los niños y niñas se acerquen a otras profesiones distintas a las tradicionalmente asociadas al colectivo gitano; y el acercamiento de la comunidad a las instituciones así como hacer partícipe a toda la sociedad de nuestra cultura”, apunta su presidenta.



Federación Gitana de Almería ha estado comprometida con el Plan Local de Zona ERACIS de Vícar desde sus inicios y estuvo presente tanto en su elaboración en el año 2018 como durante las actuaciones que se llevaron a cabo dentro de la Comisión Local de Emergencia Social de Vícar, durante el confinamiento del pasado año, ya que en el municipio hay presencia de población de etnia gitana en núcleos como La Cimilla, La Lomilla y Los Canos, principalmente.



Este año, debido a los efectos de la pandemia, desde la Federación apuntan que han atendido a más 4.500 familias para la cobertura de necesidades básicas y, aunque no han programado ninguna actuación presencial para este día, han hecho un repaso a las actividades organizadas en años anteriores, entre las que se encontraban la realización de talleres con mujeres y jóvenes para hacerlas participar en “ese día especial”, para que no se pierda la historia y se potencien valores del pueblo gitano como el apego a la familia o el respeto a sus mayores.



Algunos de los puntos tratados durante el encuentro telemático han girado en torno a temas como la igualdad de género, la salud, la educación, la convivencia y la seguridad. Así por ejemplo, desde la Federación han trasladado que, durante la pandemia han observado que algunos menores gitanos no disponían de dispositivos digitales o de conexión a internet para el seguimiento de sus tareas escolares por lo que se ha acentuado la brecha digital y que esto afecta a su rendimiento. Por ello, es necesario seguir trabajando en pro de la igualdad de oportunidades así como en la sensibilización a cerca de la importancia de no abandonar los estudios. Además, desde el ERACIS se ha invitado a la entidad a sumarse a la celebración del mes de la salud que Vícar conmemorará el próximo mayo. Por otra parte, Pepa Torres, además de presidenta, está formada en prevención de violencia de género, y considera necesario trabajar en el ámbito de la igualdad de género fomentando la participación conjunta de mujeres y hombres en las actividades que organizan.



Salvador Ayala ha querido agradecer al equipo ERACIS de Vícar su voluntad de hacerlos “partícipes en las diversas actuaciones del plan local, su sensibilidad con el pueblo gitano y las ganas de trabajar en red para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra comunidad”.



Esta actuación se incluye dentro del ‘Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Vícar’, una iniciativa municipal aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘ERACIS - Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social - Intervención en Zonas Desfavorecidas’ cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y Junta de Andalucía, en el 20% restante.