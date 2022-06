Vicente García: “Ciudadanos consolidará las plantillas de docentes en Almería”

viernes 03 de junio de 2022 , 16:22h

“Ciudadanos consolidará las plantillas de docentes en Almería como principal activo de una educación de calidad”. Así lo ha asegurado el candidato de Cs al Parlamento de Andalucía por la provincia de Almería, Vicente García, durante un encuentro que ha mantenido con la sección educativa de los sindicatos (UGT, CCOO y ANPE). Un encuentro al que también han acudido los candidatos Rosa Maldonado y Juanjo Moreno, y en el que han recogido también las propuestas de los grupos sindicales. “Hemos demostrado nuestra capacidad de gestión en un área tan destacada como es la de Educación, pero nos queda trabajo por delante que nos permita atender las indicaciones que hoy nos han trasladado”, ha comentado el cabeza de lista por Cs, recordando que “ha sido una constante de esta legislatura, escuchar a la comunidad educativa”.

“Nunca ha habido una plantilla docente pública tan grande como la que tiene Almería en la actualidad, pero debemos seguir luchando para darle estabilidad y seguir ampliándola en función de las necesidades educativas de nuestra tierra”, ha determinado Vicente García. Junto a ello, también ha resaltado que Ciudadanos seguirá reforzando las plantillas de personal docente y no docente que atienden al alumnado con necesidades específicas de atención educativa”. Para el candidato liberal de Almería es “crucial no dejar a nadie atrás, por lo tanto, debemos asegurarnos de que aquellos alumnos que necesitan algo más para un correcto desempeño educativo tienen a su alcance todos los recursos y posibilidades para ello”.

“Los sindicatos han valorado el trabajo que hemos hecho, como la equiparación salarial que ya hemos logrado, pero también nos han dejado claro que aún queda mucho por mejorar y que hay problemas que requieren de iniciativas concretas, como mejorar el sistema de sustituciones de personal docente”, ha apuntado Vicente García. En esta línea, ha dejado claro que se agilizará este sistema “para poder reducir el plazo de cobertura de bajas y asegurar que los docentes no se vean sometidos a una carga extra de trabajo ni los estudiantes vean tampoco perjudicada la calidad de su educación”. Uno de los puntos que han compartido es el seguir trabajando por un Pacto Nacional por la Educación. “Es un asunto que hemos defendido siempre desde Ciudadanos. La Educación no puede estar en manos de ideologías. No debe ser un arma arrojadiza en cada legislatura, sino un instrumento para el desarrollo, el progreso y la empleabilidad”.

Por otro lado, el candidato de Cs ha señalado que en esta legislatura se ha aumentado la inversión en un 14% en los últimos años, “pero debemos seguir incrementándola para que nuestra educación se sitúe a la cabeza de España, igual que en Deporte”.

GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)

Entre las propuestas que ha subrayado Vicente García, destacan el impulso a la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), así como las garantías para que las familias tengan elección a la hora de elegir la educación que desean para sus hijos e hijas, con una oferta equilibrada de plazas en la red de centros públicos y concertados. “Dotaremos a los centros andaluces con más dispositivos digitales, así como nuevas aulas interactivas”. En este punto, ha detallado que “con el Ciudadanos en Educación se adquirieron más de 275.000 dispositivos digitales y se invirtió 200 millones en las denominadas ‘aulas del futuro’, mejorándose las competencias científicas y tecnológicas”.