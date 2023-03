Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Vox habla de "males endémicos" que el PP no soluciona en la capital

martes 07 de marzo de 2023 , 13:45h

Esta mañana se ha celebrado el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Almería sobre el estado de la ciudad, en el que el grupo municipal VOX ha vuelto a mostrar su disconformidad con la inacción del equipo de gobierno del Partido Popular en determinados temas que se han vuelto “males endémicos, para desgracia de todos los almerienses, de la capital”.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería ha criticado a la alcaldesa, María del Mar Vázquez, por “no ver la realidad de una ciudad que vive estancada, que no avanza y que cuando acelera, lo hace a trompicones. No somos una oposición destructiva, pero en muchos asuntos no somos tan optimistas como usted”.

Rojas ha hecho alusión a la falta de limpieza de la capital, no solo en las zonas céntricas sino también en los barrios, siendo uno de los temas “que más preocupa a los almerienses según las encuestas”. El portavoz ha añadido que “sigan incrementando el presupuesto en limpieza, pero los resultados no se ven por ninguna parte”.

Asimismo, el portavoz y candidato a la alcaldía insiste, una vez más, en la falta de voluntad política del equipo de gobierno del Partido Popular para la bajar los impuestos. “Almería una de las ciudades con impuestos al máximo legal permitido, como el de la Plusvalía o el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Los almerienses pagan más impuestos que en Jaén, Granada o Sevilla”.

Rojas también ha criticado la falta de inversiones, ya que este año se han desplomado un 32% con respecto al año anterior, mientras que el gasto corriente sube más de un 2%. “Son ustedes muy buenos recaudando, pero muy malos ejecutando”.

La preocupación por mantener vivo el comercio local ha sido otro de los temas en los que Rojas ha incidido. Señala que “hemos detectado una preocupante falta de perspectiva en cuanto al comercio. El modelo comercial de la ciudad no lo puede definir una serie de ocurrencias improvisadas para tener titulares de un día. Ya hemos visto los resultados en el Paseo de Almería que cada idea es peor”.

Con respecto a los barrios, Rojas se refiere a ellos como “lo grandes olvidados” en los que cada día los vecinos se sienten más inseguros por la falta de iluminación. Además, siente ese abandono por la falta infraestructuras, inversiones, mantenimiento y conservación de vías”. “No puede existir una Almería a dos velocidades”, concluye el portavoz.