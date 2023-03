Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cazorla: “Almería merece avanzar y dejar de estar sumida en el abandono”

martes 07 de marzo de 2023 , 15:09h

El concejal no adscrito, Miguel Cazorla, ha puesto encima de la mesa los problemas más acuciantes de Almería en el Pleno sobre el Estado de la Ciudad. Cuestiones enquistadas como el agua, la limpieza, la seguridad, el soterramiento, la falta de participación ciudadana...

Esta mañana se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería el Debate del Estado de la ciudad, una cita de gran importancia dado que en ella se han tratado los principales asuntos que conciernen a la buena marcha y futuro de la capital.

Un debate en el que el concejal no adscrito, Miguel Cazorla, se ha mostrado una vez más incisivo, al exponer todos y cada uno de los problemas que desde hace años viene arrastrando Almería y que lastran a la ciudad impidiéndole avanzar.

En su intervención Cazorla ha asegurado que “una vez más el postureo al que ya nos tiene acostumbrado el Equipo de Gobierno ha vuelto a ser llevado a su máximo exponente”.

El edil, en alusión a la intervención de la portavoz del Equipo de Gobierno, continuaba su turno de palabra recogiendo las palabras que minutos antes había pronunciado, Ana Martínez Labella: “Una ciudad que avanza, eso es lo que queremos algunos, que avance, pero que avance de verdad, por que todo lo que ha marcado posteriormente su intervención ha sido la confrontación al asegurar que todo lo malo que le pasa a Almería tiene la culpa Pedro Sánchez. La confrontación del bipartidismo PP PSOE llevado a su máximo extremo”.

“De nada ha servido todo lo que lleva escuchando con respecto a la gestión por parte del Partido Popular, para llevar a cabo todas esas cosas que han dicho que han hecho; y es verdad que se han hecho, pero las que no se han hecho o las que se han hecho mal, de eso no se habla. Se le echa la culpa al Partido Socialista, pero es que cuando era al revés, ocurría lo mismo. Al final siempre los mismos castigados, los mismos perjudicados, los almerienses, siempre la misma historia”.

Así, Cazorla ha vuelto a mostrar contundencia al sentenciar que “ya está bien de esta película. Hemos sacado todos como conclusión que existe un gran abandono en los barrios, en la limpieza, en la poda y en el resto de servicios que pagamos todos los almerienses. Y cuando no se percibe que esas cosas se hacen bien, está claro que no se hacen. Y eso da igual la mayoría que se tenga o las minorías que hayan, por que si el sentir mayoritario de los almerienses es que Almería está sucia, lo está”.

En cuanto a la situación de los parques y jardines de la ciudad, el edil, ha manifestado que el Equipo de Gobierno ha mostrado una gran desidia, ya que no se ha cumplido ni un solo plan de poda. Asegurando que “es verdaderamente demencial”.

Respecto a la participación ciudadana, Cazorla, ha recordado el abandono al que desde el Ayuntamiento se les está relegando, tras varios enfrentamientos con las cuatro federaciones de asociaciones de vecinos. Actuación que les ha llevado a sus representantes a no acudir a las distintas reuniones a los que han sido llamados por parte del Consistorio.

Sin olvidar que aun está pendiente el nombramiento del Defensor del Ciudadano, la convocatoria del Consejo Social y los Distritos que no han funcionado en toda la legislatura. “Un desprecio por parte del PP a la participación ciudadana”.

Otro de los problemas que Cazorla ha puesto sobre la mesa en su intervención ha sido el relativo a la seguridad en los barrios y la iluminación apostillando que “ha quedado claro que les importa poco”.

Para el edil el abandono en numerosas cuestiones en los barrios ha sido la tónica predominante en estos últimos años, pese a que el propio Equipo de Gobierno ha firmado para cumplir con lo prometido. “Ni siquiera el 60% de lo firmado en los acuerdos presupuestarios de los últimos 7 años se lo han cumplido. ¿De eso también tiene la culpa Pedro Sánchez? Eso se llama gestión y voluntad política”. Apostillaba Cazorla.

Como muestra de la mala gestión el edil ha recordado lo sucedido con el edificio comprometido con un solar cedido por los vecinos del barrio de Bella Vista, recordando que llevan décadas esperando su centro de participación ciudadana, que en la actualidad continúa brillando por su ausencia.

Cazorla ha continuado apuntando que el PP y el PSOE tan solo se han puesto de acuerdo para votar en contra en dos cuestiones en los últimos años. Una de ellas es que se haga una consulta ciudadana sobre el traslado del Pingurucho y otra acordar no hacer una auditoría sobre los servicios que ofrece el Ayuntamiento a los almerienses, al objeto de detectar posibles problemas y carencias y subsanarlas.

“Lo demás ya se lo advertí, el Pingurucho no es la desidia de algunos de los que estamos aquí, o el empecinamiento, señora Martínez Labella, es que se le advirtió de que si entraba a un juzgado lo pararían y se lo han parado. Como ocurrirá con otras cuestiones de las que le estamos advirtiendo no por ir en contra, sino por que si presuntamente hay una prevaricación ustedes deberían haberlo visto antes y no haber esperado a que esta oposición a la que usted ha denominado catastrofista y deprimente se lo haya dicho”.

Las últimas remodelaciones que se han llevado a cabo en el Paseo también han sido objeto de crítica de Cazorla quien ha señalado que “ha sido una aberración y ustedes lo saben e incluso lo comentan internamente. Esos caprichos del señor alcalde y de la actual alcaldesa, por que ella era la primer teniente de alcalde, están llevando a la ciudad a un autentico callejón sin salida al igual que al comercio de proximidad. Ni siquiera pueden pasar las ambulancias o bomberos, habiendo tenido que pintar deprisa y corriendo en el suelo carril de emergencia, tras un incendio en las inmediaciones de esta arteria principal de la ciudad. Un carril que ha costado 400,000 euros a los almerienses y que no sirve para nada”.

Y hablando de caprichos, Cazorla se ha referido al del agua, preguntándose a quien beneficia estar sacando agua dulce para desalarla cuando se podía estar extrayendo agua directamente del mar.

El edil asegura que “no se entienden estas decisiones y estos empecinamientos. Ahora han caído del guindo después de tres años perjudicando a los agricultores, al medio ambiente, al propio acuífero.” A la vez que ha advertido que, si se ponen en funcionamiento los cinco bastidores lo que se logrará es secar el acuífero acabando para siempre con la cultura de la Vega y de más de 5000 familia que viven en toda allí, a los que hay que sumarle los habitantes de los pueblos del Bajo Andarax que utilizan el acuífero sobre explotado de Almería.

Para Cazorla el futuro de esta ciudad se construye día a día, en el presente para preparar a nuestros hijos y nietos y que vivan en una ciudad mejor, alejada del postureo y del circo mediático electoralista y más centrado en la gestión directa y cercana, dejando a un lado el enfrentamiento permanente del bipartidismo, que al final siempre perjudica a los mismos: a los almerienses.

Para finalizar su intervención el edil ha apostillado que “creo sinceramente que hay que atender mas a los autónomos, a las pymes, a los jóvenes que requieren una mayor atención en todos los aspectos, a nuestro casco histórico, al resto de los barrios, a los más desfavorecidos, a las personas que realmente lo están pasando muy mal. Aquí se han dejado a mucha gente por el camino con verdaderos problemas económicos. Sin olvidar al tercer sector, uno de los grandes olvidados y el deporte. Todo ello debe ser una prioridad ofreciendo resultados y con eficacia, no con postureo y muchas otras cuestiones que debemos dejarlas para otros tiempos. Creo que esta es una manera de gobernar absurda que no nos lleva a ningún sitio. Almería se merece que avancemos y no que permanezca sumida en el letargo”.