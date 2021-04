Vox pide ahora eliminar las medidas anticovid-19 que apoyó hace un año

viernes 09 de abril de 2021 , 13:20h

Alonso defiende quitar las restricciones con una incidencia de 223 casos por 100.000 habitantes en Almería, y pedía ponerlas cuando en la provincia tenía una incidencia mínima

El portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para repasar la actualidad parlamentaría y provincial.



En cuanto al comité bilateral para el seguimiento del acuerdo presupuestario, Alonso ha insistido en las auditorías del sector público, "como un requisito indispensable" para que se hagan modificaciones sustanciales en la Administración. Ha resaltado, además, la necesidad de disminuir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en los grupos 3 y 4, reducir el impuesto de transmisión patrimonial, se incrementen los recursos para luchar contra la violencia intrafamiliar en el ámbito doméstico, así como, se facilite el acceso a la vivienda para los jóvenes, las familias numerosas y así fomentar la natalidad.



Asimismo, Alonso ha exigido al Gobierno de Juanma Moreno que no aplique las políticas de Sánchez y se posicione en contra del estado de alarma. “No a los toques de queda, no a las restricciones arbitrarias y no a los recortes de libertad a los españoles”.



La provincia de Almería se sitúa entre las siete de España donde más sube el paro. Del total de desempleados registrados en la provincia, el 65% corresponden al sector servicios, el más afectado a nivel laboral por la crisis sanitaria del coronavirus.



“Las decisiones políticas han arrojado un tsunami de paro y miseria a los trabajadores. La situación es bastante dramática”, afirma el parlamentario.



La hostelería ha tenido un 60% menos de facturación con respecto al año 2019 y un 75% menos en locales sin terraza. “Estamos en una situación de tal gravedad que no podríamos soportar más restricciones a la actividad económica. Esto tiene un claro culpable, el Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha señalado a la hostelería como propagadora del virus”.

Las declaraciones de Alonso contrastan con el hecho de que su partido defendió y apoyó sucesivas declaraciones de Estado de Alarma, con el cierre de toda actividad comercial no esencial, hace un año, cuando la incidencia del covid-19 era mínima en relación a la situación actual. Entonces, cuando en Almería los datos de contagios colocaban a esta provincia con una cifra solo peor que la de Huelva, Vox sostenía que todo debía estar cerrado, y ahora cuando Almería es la segunda en incidencia acumulada de Andalucía, con 223 casos por 100.000 habitantes, pide que todo esté abierto. Lo mismo vale para el conjunto de Andalucía y para el Estado.



Según VOX, el Gobierno de Andalucía tiene que garantizar y agilizar la vacunación y además elaborar un plan de rescate económico para recuperar el tejido productivo y el empleo perdido.



“La ineptitud del Gobierno de Sánchez está provocando que no lleguen vacunas a España. Almería, como siempre, queda en el olvido y es la penúltima en cuanto a las vacunaciones. Es la peor provincia, después de Huelva, en dosis administradas (120.760)”.