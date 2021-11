Vox reconoce que el Gobierno andaluz ya ha cumplido más de la mitad del acuerdo de investidura

A falta de un año para que acabe la legislatura









El portavoz adjunto del grupo parlamentario VOX en Andalucía, Rodrigo Alonso, ha asegurado este sábado que después de una semana con un Pleno y una Comisión de Hacienda, su formación política “lo tiene bastante claro”. Para el diputado almeriense "el Gobierno andaluz no tiene intención alguna de cumplir lo pactado con VOX” desde el acuerdo de investidura. Esa es la conclusión a la que ha llegado su formación política después de comprobar cómo en estas dos citas políticas tan importantes, el Partido Popular no ha variado un ápice su discurso al respecto.



De hecho, centrándose en los presupuestos, Alonso recuerda que mientras para el Gobierno “son los más expansivos de la historia”, para VOX “no recoge ninguna de las exigencias que se detraían de las auditorías sobre la administración paralela”. En este sentido el portavoz adjunto de VOX tildó de “ninguneo” esta actitud de la coalición formada por el PP y Ciudadanos, ya que “solamente han cumplido en todos estos años el 55 % de lo pactado”.



Por este motivo, VOX acudirá a la reunión prevista el próximo lunes en la Consejería de Hacienda con una actitud clara: “Le vamos a llevar al consejero un dossier con todos los incumplimientos, uno por uno”. Alonso ha insistido en que su formación política no ha llegado al Parlamento de Andalucía, y a la política en general, para “hacer seguidismo de las políticas socialistas”.



El próximo jueves 18 de noviembre vence el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de las cuentas formuladas por el Gobierno andaluz. El diputado almeriense ha vuelto a dejar claro que VOX “vino porque los andaluces votaron por un cambio”. Por tanto, “si el Partido Popular y Ciudadanos quieren seguir con las políticas de PSOE, tendrán que hacerlo solos porque desde luego que no contarán con nuestro apoyo”.