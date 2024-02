Otra licitación confirma que en 2026 no habrá AVE en Almería

martes 06 de febrero de 2024 , 06:30h

El contrato de la redacción de un proyecto se mete en 2026, y luego habrá que licitar, adjudicar y ejecutar la obra en cuestión

El Gobierno central, por boca del subdelegado en Almería y de los socialistas en la provincia, insisten en que 2026 es la fecha fija en la que la alta velocidad ferroviaria será una realidad, y ponen como ejemplo las obras que ya se están acometiendo en la capital, visibles para todos.

Pero lo cierto es que las fechas reales, una vez más, no encajan en las previsiones políticas y tampoco en los deseos de la generalidad de almerienses.

Si en otras ocasiones hemos señalado obras hacia el levante peninsular, ahora aportamos otro detalle relacionado con la provincia de Granada, ya que será el próximo 22 de febrero cuando se abra la plica de oferta económica en la licitación de los “Servicios para la redacción de los proyectos de construcción de acondicionamiento del tramo: Granada – Almería.” Pues bien, como queda claro en el enunciado, se trata solo de la redacción del proyecto, y el plazo de ejecución del mismo es de 24 meses "desde el acta del inicio de los trabajos", y además se especifica que "quedan incluidos en el objeto del pliego todas las actividades (recogidas explícitamente o no) necesarias para una correcta redacción del proyecto de construcción, suficientes para una posterior licitación y ejecución de las obras, de acuerdo con las necesidades de ADIF".

Dicho de otro modo, en el mejor de los casos, no será hasta marzo de 2026 cuando el proyecto esté redactado, momento en que habrá que comenzar a preparar el pliego técnico correspondiente para proceder a la licitación de la obra, adjudicación a la empresa correspondiente, y ejecución de la infraestructura.

El pliego detalla que el objeto del mismo "Consiste en la prestación de servicios a ADIF para la redacción de los estudios de alternativas de soluciones técnicas y Proyectos de Construcción del acondicionamiento de las líneas 416, 414 y 410 en los tramos comprendidos entre Granada y Almería. Con el objetivo de seleccionar la alternativa más eficiente, se procederá a la redacción de un estudio de alternativas de cada tramo para definir la mejor solución técnico-económica en cada tramo para el trazado, tratamiento de la infraestructura (terraplenes, trincheras, puentes/viaductos, túneles y drenaje)." y especifica que "Una vez estudiadas y aprobadas por ADIF las posibles soluciones constructivas recogidas en el estudio de alternativas, se procederá a la redacción del proyecto de construcción de cada tramo."

Por tanto, no será hasta marzo de 2026 que pueda procederse a ese otro paso que, como mínimo, puede suponer otros tres meses, aunque lo más probable es que se supere puesto que habrá que dar margen a las empresas a que analicen el proyecto ganador y preparen sus correspondientes estudios para participar o no en la misma. Y luego hay que suponer que no habrá elementos que retrasen la adjudicación mediante recursos.

El tramo objeto de estudio, conecta con la Línea de Alta Velocidad Granada-Antequera Santa Ana en la Estación de Granada (ancho 1435mm), y en el triángulo de Moreda, con la red convencional (ancho 1668mm). Por otra parte, se encuentra actualmente en construcción la nueva línea de Alta Velocidad Murcia-Almería (tráfico mixto, ancho 1435mm) que permitirá dar continuidad al CM litoral de mercancías.

Enmarcado en la planificación estratégica definida por el MITMA de implementación de ancho estándar en el corredor litoral mediterráneo, desde Algeciras hasta la frontera francesa (vía Almería), y en la adecuación de dicho tramo a los distintos requisitos de interoperabilidad, el objeto del presente contrato es definir las actuaciones necesarias para el acondicionamiento de la línea convencional actual entre Granada y Almería.

Por sus diferentes características y necesidades de actuación se divide el análisis del Estudio Funcional en dos tramos: tramo Antequera Santa Ana-Granada y tramo Granada-Almería.

El contrato se divide en cinco (5) lotes:



- Lote 1_Tramo Granada (p.k. 56/417 L416) – Iznalloz (p.k. 23/696 L416): en este tramo se incluye la actuación en las dos cabeceras de la estación de Iznalloz.

- Lote 2_Tramo Iznalloz (p.k. 23/696 L416) – Fonelas (p.k. 143/704 L410): este tramo finaliza antes de la cabecera lado Moreda de la estación de Fonelas.

- Lote 3_Tramo Fonelas (p.k. 143/704 L410) – Fiñana (p.k. 181/889 L410): este tramo incluye las actuaciones en las dos cabeceras de la estación de Fonelas y y finaliza antes de la cabecera lado Linares de la estación de Fiñana.

- Lote 4_Tramo Fiñana (p.k. 181/889 L410) – Fuente Santa (p.k. 219/692 L410): en este tramo se incluyen las actuaciones en las dos cabeceras de las estaciones de Fiñana y Fuente Santa.

- Lote 5_Tramo Fuente Santa (p.k. 219/692 L410) – Almería (p.k. 250/526): el tramo finaliza antes de la estación de Almería.

De cada tramo se efectuará un estudio de alternativas para definir la mejor solución técnico-económica en cada tramo para el trazado y tratamiento de la infraestructura (terraplenes, trincheras, puentes/viaductos, túneles y drenaje). El alcance del proyecto de construcción de cada Lote incluirá la infraestructura, las vías, y en general, toda la obra civil necesaria para definir las actuaciones necesarias para el acondicionamiento del tramo Granada – Almería.

El presupuesto de licitación (IVA no incluido), asciende a 18.302.391,63 euros (dieciocho millones trescientos dos mil trescientos noventa y un euros con sesenta y tres céntimos) siendo el valor estimado del contrato 18.302.391,63 euros (dieciocho millones trescientos dos mil trescientos noventa y un euros con sesenta y tres céntimos) por lo que la autorización de la contratación, que constituye el objeto de este acuerdo, compete al consejo de ministros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 324.1 a) de la citada ley 9/2017, de 8 de noviembre