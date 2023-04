Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Almería y Córdoba acogen la 18º Bienal de Fotografía martes 11 de abril de 2023 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Centro Andaluz de la Fotografía y la Filmoteca de Andalucía, dependientes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, se unen con motivo de la 18º Bienal de Fotografía que se celebra en la ciudad de Córdoba en los próximos días y que tiene por protagonista a la mujer en esta edición 2023, con la celebración de actividades tanto en Córdoba como en Almería. Tal y como ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, el ciclo 'Primer plano' contará con la fotoperiodista Ana Palacios como invitada especial tras la proyección de 'Camille' en ambas ciudades y la sede de la Filmoteca acogerá diversas proyecciones relacionadas con la fotografía a lo largo de abril, mayo y junio. Por último, el Teatro Cómico acogerá la itinerancia de la exposición 'Premio International Women in Photo. 6ª edición'. En la programación colaboran el Instituto de Francia, el Ayuntamiento de Córdoba y la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte. La primera actividad está prevista el miércoles 12 de abril en Almería. Se trata de una nueva cita del ciclo 'Primer plano', una iniciativa conjunta del Centro Andaluz de la Fotografía y de la Filmoteca de Andalucía. La cinta escogida para participar en el evento fotográfico se titula 'Camille', del director francés Boris Lojkine en 2019. Se trata de un 'biopic' que relata con gran precisión la historia de la reportera gráfica Camille Lepage, trágicamente asesinada en 2014 durante el conflicto armado en la República Centroafricana. La joven actriz Nina Meurisse fue nominada al César a Mejor Actriz Revelación gracias a su entregada interpretación. Camille es una joven reportera gráfica, con grandes ideales, que viaja a la República Centroafricana para hacer un reportaje sobre la incipiente guerra civil. Allí se apasiona enseguida por este país y por la juventud que vive sumida en la confusión. La cinta ofrece un original punto de vista sobre el oficio de reportero gráfico y perfila la sensibilidad y fortaleza de Lepage. El documental cuenta con varios premios, como el Premio del Público y Piazza Grande del Festival de Locarno, la nominación a Mejor Actriz Revelación de los Premios César y también de los Premios Lumiere entre otros. El Museo de Almería recibe la actividad a las 19,00 horas con la intervención posterior de la periodista y fotógrafa documental Ana Palacios como invitada especial. Palacios viajará a Córdoba para la reproducción y debate posterior en la sede de la Filmoteca el jueves 13 de abril a la misma hora. La reportera gráfica Ana Palacios, tras más de 15 años trabajando en la producción de cine americano, cambia radicalmente su vida y emprende el camino del documentalismo vinculado a los Derechos Humanos, del territorio y de los animales, con el único objetivo de mostrar realidades invisibles y sensibilizar a quien quiera mirar a este lado. 'PRIMER PLANO' El ciclo 'Primer plano' mantiene su presencia en la Bienal de Fotografía de Córdoba con la reproducción de 'Retratos del alma', dirigida por Sandra Balsels en 2005. Un documental que parte de la vivencia personal de la fotoperiodista y de su testimonio fotográfico para documentar la guerra de Yugoslavia para el periódico 'The Times'. La propia directora acudirá a las proyecciones el 30 de mayo en Almería y el 31 de mayo en Córdoba, a las 19,00 horas. En materia expositiva el Teatro Cómico abrirá sus puertas a la muestra 'Premio Internacional Women in Photo. 6ª Edición', compuesta por 80 fotografías de las 10 fotógrafas ganadoras de la edición 2022 de estos galardones. Estas imágenes muestran la mirada de fotógrafas y narradoras visuales de todos los orígenes con el objetivo de compartir realidades de todos los rincones del planeta. La exposición es una iniciativa de 'International Women in Photo', asociación francesa que desde hace seis años organiza un premio internacional para alentar y apoyar a las fotógrafas de todo el mundo, siempre con el objetivo de dar pasos hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, pero también dejando patente que quien cuenta la historia es de gran importancia. La muestra, inaugurada en abril de 2022 en el Centro Andaluz de la Fotografía, fue una de las más visitadas del año. Por su parte, la Filmoteca proyecta en su sede de Córdoba varios títulos vinculados a la fotografía entre abril y junio como 'La mirada de Ouka Leele' de Rafael Gordon, 2010, un documental que introduce al espectador en el universo creativo de la artista el 18 de abril con la intervención del director y de la hija de Leele, María Rosenfeldt. Le sigue 'Todos están muertos' de Marisa Benito, 2023, que reflexiona sobre lo efímero de la fotografía digital el 19 de abril. 'Sacro', dirigida por José Antonio Buzón en 2023, será presentada por Rafael Patiño el 8 de junio. 'Séneca y Lucano. La virtud del imperio' es la última obra de Miguel Ángel y Fátima Entrenas presentada por el propio director el 13 de junio. El broche final de la programación llega con 'El caballo español. El origen' de Francisco Javier Fernández Bordonada, 2023, presentada igualmente por Patiño el 16 de junio.

