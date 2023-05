Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 700 donantes en la XV Maratón de Donación de Sangre del Pabellón Rafael Florido jueves 11 de mayo de 2023 , 15:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Maratón cuenta con una ludoteca en horario de tarde --de 16,00 a 21,30 horas-- para que quienes asistan con menores "puedan hacerlo con la tranquilidad de que están bien cuidados" El Centro de Área de Transfusión Sanguínea ha organizado la XV edición de la Maratón de Donación de Sangre de Almería, que un año más ha acogido el Pabellón de Deportes Rafael Florido de la capital y en la que se esperan superar los 700 donantes de sangre y plasma que participaron en la cita del pasado año 2022, con el fin de garantizar las reservas previas al verano y reforzar así la temporada estival. Para atender a los donantes esta edición cuenta con un equipo formado por más de medio centenar de profesionales pertenecientes a los centros de transfusiones de todas las provincias de Andalucía, cuya participación tiene como objetivo que la donación "sea lo más fluida posible y que quienes acudan a la llamada solidaria del Centro de Transfusiones tengan que esperar lo menos posible", según ha señalado en una nota el director del Centro de Transfusión, Aref Laarej. La Maratón cuenta con una ludoteca en horario de tarde --de 16,00 a 21,30 horas-- para que quienes asistan con menores "puedan hacerlo con la tranquilidad de que están bien cuidados". A los donantes se les obsequiará con un desayuno o merienda cardiosaludable. La edición de 2022 registró un total de 700 donantes que realizaron 490 donaciones de sangre y 205 de plasma. La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha asistido al inicio de la Maratón de Donación, desde donde ha animado a los almerienses "a sumarse a participar en esta maratón que persigue aumentar las reservar de sangre existentes en los hospitales de cara a los meses estivales". Martín ha felicitado a la Asociación de Donantes de Sangre de Almería "por la labor que desarrollan de forma permanente y altruista y en particular al colectivo de personas que hoy se han movilizado en esta maratón para aumentar las reservas de sangre en Almería". Al acto también ha acudido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien ha destacado que "si hay algo que caracteriza a los almerienses, es su capacidad para ser solidarios y esta es una gran oportunidad para todos porque estaremos donando vida". Asimismo, ha señalado que "tenemos que ayudar a las personas que más lo necesitan", a la vez que ha mostrado "plena disposición" para que el Ayuntamiento "siga apoyando las iniciativas encaminadas en este sentido". En total son diez médicos, 30 enfermeros, diez celadores y cuatro administrativos los que forman parte del dispositivo que durante toda la jornada prestan apoyo los voluntarios de la Hermandad de Donantes de Sangre y Cruz Roja, para la atención a los donantes. En total, han sido instaladas 25 máquinas de donación de plasma. Al acto han acudido también los delegados territoriales de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, así como el gerente de los Centros de Transfusiones de Sangre de Andalucía, Salvador Oyonarte. El Centro de Transfusión agradece a todos los donantes su cooperación y destaca la colaboración del Ayuntamiento de Almería por la cesión de espacio y muppies distribuidos por toda la ciudad. De igual forma, destaca la labor de las asociaciones, especialmente de los voluntarios de Asociación de Donantes de Vida, así como de aquellas instituciones que facilitan tanto su tiempo, como los medios humanos y materiales de los que disponen. Para obtener más información sobre las diferentes colectas, los horarios o resolver cualquier duda del proceso de donación, se puede consultar la página web. www.transfusion.granada-almeria.org*o llamar al teléfono gratuito 900101780. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

