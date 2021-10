Almería cierra con éxito sus investigaciones ‘Life Alchemia’ para el tratamiento de agua

martes 12 de octubre de 2021 , 12:50h

Diputación logra resultados replicables en todo el planeta gracias este proyecto europeo que ha invertido 800.000 euros en tres plantas piloto en la provincia (Alboloduy, Tahal y Benizalón)





La provincia de Almería ha cerrado con éxito las investigaciones del proyecto ‘Life Alchemia’ para el tratamiento de aguas con radioactividad natural. Este proyecto ha sido observado desde todo el planeta por las posibilidades que brinda para la obtención de agua potable. El equipo técnico de la Institución Provincial que ha participado en esta iniciativa ha mantenido un encuentro con el presidente para exponer los resultados que se han obtenido durante los cuatro años de experimentación.



La Diputación ha participado en este proyecto europeo que ha logrado unir conocimientos de centros científicos, instituciones y empresas de España y Estonia y que ha recalado en la provincia con una inversión que supera los 800.000 euros. Los resultados obtenidos en las tres plantas piloto que se han construido en Alboloduy, Tahal y Benizalón son replicables para la obtención de agua potable en todos los puntos del planeta.



Tras la última fase de experimentación, los resultados obtenidos han sido muy positivos:



- Los materiales filtrantes elegidos para las plantas de tratamiento de agua y su regeneración ha sido todo un éxito.



- El proyecto ha transferido los nuevos conocimientos adquiridos al Consejo de Seguridad Nacional, que ha dado el visto bueno de todos los procedimientos y de las plantas instaladas.



- Se ha reducido a la mínima expresión el rechazo de agua (agua que se tiene que verter porque no sirve), pasando de un 30-35% de las plantas de ósmosis inversa a un 10% en los nuevos sistemas ensayados.







Se ha reducido el consumo energético:



o 70% Alboloduy



o 72% en Benizalón



o 98% Tahal





El presidente ha puesto valor el gran trabajo de investigación que hay detrás de un proyecto decisivo a nivel mundial: “El éxito de Life Alchemia marca el futuro de la potabilización de aguas. La idea es que todos estos conocimientos adquiridos y los resultados puedan ser exportados a cualquier punto del planeta”, ha explicado al tiempo que ha recordado que cada una de las plantas pilotos ha contado con materiales filtrantes diferentes adaptados a las características de sus pozos.



Del mismo modo, ha resaltado que lo más importante de este proyecto es que se ha logrado el objetivo de demostrar tecnologías alternativas para la eliminación de la radioactividad natural de las aguas subterráneas: “La tecnología de Life Alchemia es extrapolable a cualquiera de las potabilizadoras que hay en la provincia de Almería, dentro de determinadas concentraciones de radionucleidos, con el objetivo de reducir las aguas de rechazo y el consumo eléctrico”.



“Es un proyecto trascendental porque aborda una prioridad absoluta para el presidente, Javier A. García, garantizar el agua en la provincia. Life Alchemia ha colocado a la provincia de Almería en el mapa de la investigación para la aplicación de nuevas tecnologías en la mejora de la calidad de las aguas destinadas a consumo humano”, ha añadido.



Esta iniciativa, financiada con Fondos Europeos, está promovida por la Diputación de Almería en colaboración con el centro tecnológico de CARTIF de Valladolid, Ciesol de la Universidad de Almería, la Universidad de Tartu (Estonia), la Tallin University of Technology (Estonia) y Viimsi Vesi Ltd (empresa de aguas de Estonia).



El presupuesto total del proyecto ‘LIFE + Alchemia’ es de 1.523.450 euros, de los que han recaído en la provincia más de 800.000 euros. Las tres plantas piloto de Almería se han visto complementadas con una cuarta en Estonia.