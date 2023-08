Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Almería es la provincia andaluza donde más custodias compartidas se logran

miércoles 16 de agosto de 2023 , 12:00h

Según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Almería fue la provincia andaluza con más custodias compartidas de los hijos menores tras las disoluciones matrimoniales en 2022. De las 1.176 parejas que se divorciaron o separaron en Almería el año pasado, 200 optaron por la custodia compartida, lo que supone el 17% del total. Esta cifra es la más alta de Andalucía, donde la media de custodias compartidas fue del 10,5%.

La custodia compartida es una modalidad que implica que ambos progenitores se reparten el tiempo y las responsabilidades sobre los hijos menores de forma equitativa. Esta opción requiere un alto grado de consenso y cooperación entre los ex cónyuges, así como una adecuación a las necesidades y el bienestar de los menores. Según los expertos, la custodia compartida puede tener beneficios para los hijos, como mantener el vínculo con ambos padres, evitar sentimientos de abandono o culpa, y favorecer su adaptación al cambio familiar.

Sin embargo, la custodia compartida no es la opción mayoritaria en Andalucía, donde la mayoría de las parejas que se divorcian o separan optan por la custodia monoparental (voluntariamente o por imposición de sentencia ya que esto no se detalla en la estadística) En 2022, el 77,5% de las custodias fueron otorgadas a la madre y el 3,7% al padre. Estos porcentajes son similares a los del resto de España, donde la custodia materna representó el 76,6% y la paterna el 4%. Además, en Andalucía hubo 34 casos en los que se acordó otro tipo de custodia (0,9%) y 6.700 casos en los que no procedía ejercer la custodia porque no había hijos menores (72%).

Por provincias, Almería fue la que registró el mayor porcentaje de custodias compartidas (17%), seguida de Cádiz (13,8%), Málaga (13%) y Huelva (10,6%). Por el contrario, las provincias con menos custodias compartidas fueron Jaén (7%), Granada (8,7%), Córdoba (9%) y Sevilla (9,8%). En cuanto a las custodias monoparentales, Sevilla fue la provincia con más custodias maternas (86%) y Cádiz la que tuvo más custodias paternas (6%).