Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Almería recibirá 9,5 millones de euros de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino para Andalucía martes 09 de mayo de 2023 , 15:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La comunidad contará en total con casi 58 millones de euros para poner en marcha 24 proyectos La Conferencia Sectorial de Turismo ha aprobado tres proyectos de Planes de Sostenibilidad Turística para la provincia de Almería por valor de 9,5 millones de euros correspondientes a la convocatoria extraordinaria de 2023.Estos planes están financiados íntegramente con los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación y Resiliencia. Andalucía contará en total con 24 planes que supondrán una inversión de 57,9 millones de euros. El plazo máximo para la ejecución de estos proyectos es de tres años. El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Mojácar, promovido por el Ayuntamiento de Mojácar, ha recibido 4,5 millones de euros. La Red de Recursos de Turismo Activo de la provincia de Almería, promovido por la Diputación provincial de Almería, contará con una financiación de 3 millones de euros y el plan para la creación de un parque minero en Macael, promovido por el Ayuntamiento de Macael, recibirá 2 millones de euros. Estos planes representan el principal instrumento de intervención de la administración turística española en el proceso de transformación del sector. El principal objetivo es contribuir a la formulación de un nuevo modelo turístico que sitúe la sostenibilidad en su triple dimensión: medioambiental, socioeconómica y territorial. El programa se articula a través de la convocatoria, valoración y aprobaciones anuales de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino y que, posteriormente, son diseñados y ejecutados por las entidades locales. Las iniciativas presentadas por ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades han sido evaluadas conjuntamente por la Secretaría de Estado de Turismo y las comunidades autónomas. Para el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, “Andalucía es un destino de referencia y líder en la industria turística por su apuesta decidida por aplicar criterios de sostenibilidad. Nuestro éxito se debe en buena parte en que hemos sabido adelantarnos y anticiparnos a las nuevas tendencias de esta actividad. Las diputaciones y los ayuntamientos van a contar con herramientas y la financiación necesaria para impulsar proyectos que hagan a sus territorios más competitivos desde el punto de vista turístico”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

