Andalucía pierde otros 1.079 millones por el sistema de financiación autonómica de 2021

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha denunciado que Andalucía ha dejado de recibir más de 12.000 millones de euros desde el año 2009 hasta 2023 por parte del Estado central debido al actual sistema de financiación autonómica, que considera “injusto y perjudicial” para la comunidad.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondientes a la liquidación de 2021, Andalucía recibió 1.079 millones de euros menos que la media de las comunidades autónomas de régimen común en proporción a su población ajustada. Esta cifra se suma a los más de 10.000 millones de euros que la región ha perdido desde la aprobación del sistema vigente en el año 2009, impulsado por el PSOE con el apoyo de ERC.

España ha criticado que el Gobierno central no haya cumplido su compromiso de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica ni haya creado un Fondo de Nivelación Transitorio para compensar a las comunidades infrafinanciadas, como Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia. La consejera ha recordado que solicitó hasta en tres ocasiones una reunión con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para abordar este asunto y que no ha obtenido respuesta.

La titular de Economía ha subrayado que la infrafinanciación andaluza repercute en los servicios públicos esenciales para los ciudadanos y obliga al Gobierno andaluz a asumir gastos que no le corresponden. “Todo el dinero que no recibe Andalucía por parte del Gobierno es dinero que no se puede gastar en sus ciudadanos”, ha afirmado.

España ha lamentado la “falta de sensibilidad, de justicia y de responsabilidad” del Ejecutivo central con Andalucía y ha instado a la ministra Montero a cambiar su actitud respecto a este tema, que considera “vital” para el desarrollo y el bienestar de la comunidad. “Resulta inconcebible su beligerancia con este asunto cuando era consejera de Hacienda y la falta de sensibilidad, de justicia y de responsabilidad que la ministra Montero y, en general, el Gobierno central están demostrando ahora con la infrafinanciación que sufre Andalucía”, ha concluido.