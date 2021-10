Ayuntamiento y Adif hablarán el 21 de octubre sobre el soterramiento y la Estación

miércoles 06 de octubre de 2021

Escucha la noticia

Fernández-Pacheco asistirá a esta “ansiada” reunión con la buena disposición que siempre ha tenido para alcanzar acuerdos y con la determinación de exigir “calendario, financiación y proyectos tangibles”



Para el próximo 21 de octubre ha quedado fechada en el calendario la “ansiada y esperada” reunión que el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, mantendrá en Madrid con la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez González, al objeto de abordar aquellas cuestiones que interesan a la ciudad y que siguen pendientes de una resolución definitiva, entre otras, la segunda fase del proyecto de integración del ferrocarril en Almería, siendo ambas partes miembros de la Sociedad ‘Almería Alta Velocidad’, así como la rehabilitación y cesión a la ciudad de la Estación de Ferrocarril para su puesta en valor, en su caso siendo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), promotor de su recuperación.



Una reunión a la que el Ayuntamiento de Almería acudirá “con toda la buena disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno de España, pero también con toda la determinación de exigir un calendario, una financiación y unos proyectos tangibles y que sean realidad lo antes posible”, ha subrayado Fernández-Pacheco, como también así se ha reclamado por parte de la Junta de Andalucía, miembro también de la Sociedad, a través de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo.

Reiterada petición

Ha insistido por todo ello el alcalde en la conveniencia y necesidad de este encuentro en el objetivo de avanzar en la consecución de estos proyectos, como parte fundamental de los planes de futuro y desarrollo de la ciudad, agradeciendo el que por fin se haya puesto fecha a un encuentro solicitado en diferentes ocasiones, de manera particular a los representantes del Gobierno de España, la última el pasado mes de julio, remitiendo entonces una nueva carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, responsable de las líneas ferroviarias, en su caso a la recientemente nombrada por esas fechas nueva ministra del ramo, Raquel Sánchez.



Petición que fue reiterada el pasado 10 de octubre a la secretaria de Estado de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, antes presidenta de ADIF, presente en Almería con ocasión del acto reivindicativo organizado por la Cámara de Comercio de Almería para reclamar la llegada del AVE a la ciudad y que congregara a gran parte de la sociedad civil almeriense.



“Los almerienses no podemos esperar más la toma de estas decisiones, no solo respecto a la llegada del AVE, sino también la forma en la que esta llegada se producirá a través del proyecto de integración ferroviaria. También necesitamos saber cual es el futuro de la Estación histórica de nuestra ciudad y dar, por fin, carpetazo a ese lastre que tiene nuestra sociedad en materia ferroviaria”, ha concluido el alcalde.