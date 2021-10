Burgos: “Sánchez condena de nuevo a Almería con un aislamiento presupuestario”

jueves 14 de octubre de 2021 , 15:20h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El coordinador de Cs en la provincia almeriense, Rafael Burgos, lamenta que el Ejecutivo central reduzca “drásticamente” su inversión en “nuestra tierra” y destaca el “compromiso real” del Gobierno naranja de la Junta de Andalucía





“Sánchez condena de nuevo a Almería con un aislamiento presupuestario inaceptable”. Así lo ha aseverado el coordinador de Ciudadanos (Cs) en la provincia almeriense, Rafael Burgos, tras conocer el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado dispuestos por el Gobierno del PSOE y Podemos. “Ostracismo, censura, castigo, penalización… Todos los sinónimos que existan para definir esta tortura a la que nos somete Sánchez son insuficientes”, ha resaltado. “Pasamos del humo de 652 millones de euros que vendieron ‘a bombo y platillo’ los socialistas a 326 millones euros, casi la mitad. ¿Esto es lo que merecemos?”.



El portavoz liberal en la provincia de Almería ha recordado que el año pasado “ya lo advertimos”. “Dijimos que estaríamos pendientes de la ejecución de esa lluvia de millones que prometió el Gobierno Central para Almería, sin embargo, volvemos a estar en el mismo camino. Un camino lleno de piedras y de obstáculos para nuestra tierra”, ha subrayado, destacando que “de los 651 millones presupuestados, apenas se han ejecutado 200, quedan 400 millones de euros por invertir en nuestra tierra. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Por qué no se destina a los proyectos necesarios de Almería? ¿Por qué hacen esto con Almería?”. “Queremos menos fotos de ministros en las vías del AVE y más obreros. Porque estamos hartos ya de esta situación. Sufrimos aislamiento ferroviario, aéreo y ahora también nos apartan en los PGE”.



Asimismo, Burgos ha lamentado que “un vecino o vecina de Almería no tenga el mismo derecho que un ciudadano de Cataluña, por ejemplo. Desde Ciudadanos siempre hemos abogado por la igualdad entre territorios, porque todos merecemos el mismo trato”, ha defendido. De esta manera, ha hecho hincapié en “el desprecio” de Sánchez hacia los almerienses. “No entendemos por qué en 2021 el gasto estaba fijado en 910 euros, y el año que viene será de 478 euros. Esto es verdaderamente inconcebible. Si cuando los socialistas hablaron de inversión histórica, los almerienses no lo han percibido, ahora que se reduce drásticamente cómo lo van a defender”. Por ello, el dirigente de Cs ha pedido a los diputados socialistas de esta provincia que “dejen de reírse de nuestros ciudadanos. Con qué cara van a presentar esta caída de los PGE en Almería”.



“El Gobierno de Sánchez es sinónimo de mentira y de falta de responsabilidad con Almería”, ha puntualizado Burgos, destacando, precisamente, “el respaldo continuo y el compromiso real del Ejecutivo naranja de la Junta de Andalucía con esta tierra”. “Nuestra provincia es todo un referente en exportación, con sectores punteros como son la agricultura, la piedra o el turismo. Genera empleo, crea empresas y aumenta el número de autónomos y todo gracias a las ayudas del Gobierno de Ciudadanos en nuestra comunidad. Porque Sánchez ha vuelto a dar la espalda a Almería sin remordimiento alguno”.