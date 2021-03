Ciudadanos Almería tacha de “irresponsable” la actitud del alcalde de Gérgal

jueves 25 de marzo de 2021 , 15:03h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

“Hay un acuerdo y la seriedad debe primar, no los intereses propios. Desde siempre, hemos tendido nuestra mano, pero el señor Guijarro no está dispuesto a cumplir”, afirma el portavoz de la formación naranja en este Ayuntamiento, José Mateo





Ciudadanos Almería tacha de “caprichosa e irresponsable” la actitud del alcalde de Gérgal y le exige que cumpla el pacto firmado, además espera que “el PP actúe en consecuencia”. Así lo ha manifestado el coordinador provincial de Cs en Almería, Rafael Burgos, quien también ha dejado claro que “es necesario solucionar ya esta situación. No podemos tolerar que alguien decida saltarse un acuerdo sin más consecuencia”. Por ello, ha pedido a Guijarro que sea “coherente y lleve a cabo la transición a la que se comprometió en su momento”. “Entendemos que el PP actuará en consecuencia”. Junto a ello, para el coordinador provincial de la formación naranja en Almería se debe tener en cuenta “el ejemplo de cogobernalidad y responsabilidad que se está dando en Andalucía entre ambos partidos. Lamentamos que este caso manche esta imagen”



Por su parte, el edil de Ciudadanos, Jose Mateo, ha recordado que “curiosamente, Guijarro decidió cesarme de todas mis competencias poco antes de que se cumpliera el plazo en el que debía dejar la Alcaldía para que la retomara Ciudadanos. Es evidente que lo hizo para alargar esta situación más en el tiempo y para seguir aferrado a su sillón”. “Pese a ello, seguimos tendiendo nuestra mano para trabajar en coalición con el único objetivo de centrarnos en las urgencias de Gérgal”. Según Mateo debe primar “la seriedad y no los intereses propios”. Incluso cuando se dio esta situación, “queremos continuar trabajando conforme a ese acuerdo, pero el señor Guijarro no está dispuesto a cumplir con su parte. Es decir, deja claro que su palabra no tiene valor alguno”.



Para el portavoz de la formación liberal en este Consistorio, “Gérgal no puede estar sumida en esta situación, los vecinos deben encontrar en los políticos que les representan un mínimo de formalidad”. “Queremos ponernos a trabajar y a atender a nuestros ciudadanos, responder ante aquellos problemas que urgen más”, ha aseverado Mateo. “No es lógico que tengamos a un alcalde que selle un compromiso y que por su antojo quede sin validez alguna. Por ello, esperamos que se actúe ya de forma definitiva”, ha reclamado.