Ciudadanos ¿Game over?

jueves 01 de junio de 2023 , 15:48h

El Comité de Dirección Nacional de CS ha anunciado que la formación naranja no concurrirá a las próximas elecciones generales, convocadas por el Presidente del Gobierno para el 23 de Julio.

Los resultados de las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de Mayo, sumado a las convocatorias autonómicas anteriores en diversos territorios, en las que prácticamente ha desaparecido la representación institucional del partido, es la razón que esgrime el Comité Nacional para la toma de esta dura decisión.

Explica el comunicado del propio Comité, que prefieren dejar pasar esta convocatoria para rearmarse en el próximo ciclo electoral, este lo sitúan en la próximas elecciones al Parlamento Europeo.

Siempre he pensado que hay que saber salir de forma coherente, y me refiero a titulo individual, si los miembros del Comité que se postularon para dirigir el partido con unos objetivos, no los han cumplido, pues deben dejar su puesto y que otras personas tomen el relevo. Este nuevo Comité debería conformarse, en mi opinión de forma inminente, debe estar refrendado por la militancia para tomar una decisión trascendental. Se trata de decidir entre la desaparición del partido o su continuidad, y si deciden continuar, definir el rumbo de forma categórica y clara. Desde luego lo que es inaceptable es la interrupción temporal de la concurrencia a comicios electorales. Que sentido tiene un partido político que no se presenta a las elecciones?

Si se decide cerrar, pues hay que saber hacerlo con la mayor dignidad posible, el nuevo Comité debe liquidar el partido de forma coherente, despedir adecuadamente a los trabajadores, liquidar activos, pagar deudas y no dejar ningún “spin off” para algún dirigente extravagante, el partido le pertenece a los afiliados.

En caso que se decida continuar, la definición del proyecto debe ser claro, sin dudas, con posiciones inequívocas. La ocupación de un espacio de centro, que estoy seguro que existe, no consiste en quedar bien con unos u otros, según interese y mucho menos ser la marca blanca de nadie. El votante de CS no puede estar más despistado, se lo hemos puesto muy difícil..

La continuidad de CS, también necesita personas en la dirección, con capacidad, ilusión y pasión por el proyecto. Hay miembros en la actual dirección que bajaron los brazos hace mucho tiempo.

Y en este supuesto será básico que el votante potencial de CS tenga en su subconsciente de forma indeleble, el territorio de marca de CS, la percepción de lo que significa la marca. Evidentemente esto no se ha producido, ha habido un cortocircuito entre los mensajes y los receptores de dichos mensajes. El mensaje ha de ser propio, exclusivo y diferenciado.

Por último quiero decir que para mi es muy doloroso ver como agoniza mi partido, al que estoy afiliado, en el que he trabajado de forma intensa y que lo he representado lo mejor que he sabido, en la administración local y autonómica. Un partido que sin duda ha demostrado que sabe gestionar cuando se le ha dado la oportunidad y que ha mostrado un nivel de decencia, honradez y honestidad muy elevado. Pero llevamos tiempo desconectados de los votantes, el Comité Nacional actual fue refrendado para unos objetivos concretos, evidentemente no se han cumplido y al parecer no se ven con fuerza para cumplirlos, no cabe otra solución en este punto que los afiliados exijan la dimisión todos los miembros de este Comité, es un ejercicio de coherencia básica. El nuevo Comité Nacional que nombren los afiliados, tendrá que decidir entre disolución o volver a empezar, y digo bien volver al inicio, a los principios fundadores de este partido de los que nunca nos tuvimos que alejar, pues aquí radica la utilidad de este gran proyecto, para nuestro país.

“Grande es el arte de comenzar, pero mayor es el arte de concluir”. Henry Wadsworth Longfellow.