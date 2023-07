Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Conoce al mejor expediente MIR del Colegio de Médicos de Almería miércoles 12 de julio de 2023 , 17:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El traumatólogo del Hospital Universitario Poniente David Raya, ha completado este año sus cinco años de residencia en el centro, al que se ha incorporado tras conseguir la especialidad

El Colegio Oficial de Médicos de Almería ha hecho entrega recientemente de sus premios anuales, coincidiendo con la celebración de su patrona, Ntra. Señora del Perpetuo Socorro. En esta edición 2023 de sus galardones ha reconocido como mejor expediente de un Médico Interno Residente (MIR) a David Raya, que ha completado su formación en la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario Poniente. Los premios al mejor expediente MIR del Colegio Oficial de Médicos de Almería tienen como objetivo reconocer la trayectoria de los residentes que concluyen su formación en alguno de los centros sanitarios de la provincia. Se entregan dos galardones, uno para el mejor residente de Medicina Familiar y Comunitaria y otro para el resto de especialidades. A estos galardones se invita a participar a todos los MIR que han completado su proceso de formación en la provincia en el año en curso, valorando aspectos como la formación complementaria, la labor investigadora, la participación en congresos y jornadas, las publicaciones en revistas científicas, etc. David Raya Roldán, natural de Granada, inició su formación como residente de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario Poniente en mayo de 2018, completando el pasado mes de mayo los cinco años preceptivos para la obtención del título de especialista. Durante su formación ha realizado rotaciones externas en los hospitales Clínico Universitario San Cecilio de Granada y La Paz y Doce de Octubre de Madrid; y ha obtenido varios premios nacionales e internacionales en diferentes congresos. Una vez concluida su etapa como residente, se ha incorporado a la plantilla del Área de Traumatología del centro. Raya valora muy positivamente su etapa como MIR en el Hospital Universitario Poniente, que le ha permitido acceder a “una formación de gran calidad, en un ambiente muy familiar y cercano”. Para el traumatólogo “este centro ofrece a los residentes de nuestra especialidad la posibilidad de participar en un gran volumen de actividad, con mucha variabilidad de casos, debido a que atendemos a una población de referencia muy heterogénea y en continua expansión”. La responsable de Formación y Docencia del Hospital Universitario Poniente, María José Gimeno señala que “este galardón supone un reconocimiento a la calidad de la formación especializada que se ofrece en nuestro centro y que constituye una de nuestras señas de identidad”. Junto a Cirugía Ortopédica y Traumatología, el Hospital Universitario Poniente forma a residentes de otras 15 especialidades. Una amplia oferta formativa que crece progresivamente. Así, este año se han incorporado al centro los primeros residentes de Anestesiología y Reanimación y de Psicología Clínica. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Graduación de los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria Adjudicadas 117 plazas de especialistas internos residentes