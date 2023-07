Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE denuncia que irregularidades en la licitación del entoldado

miércoles 12 de julio de 2023 , 17:53h

El PSOE asegura que la alcaldesa miente cuando afirma que no habrá toldos este año por dificultades para su ubicación



La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha desvelado hoy que “son irregularidades y el caos administrativo en la licitación de la redacción del proyecto del entoldado las que han provocado que este verano, un verano más, no se hayan podido colocar los toldos en las calles del centro, con el consiguiente perjuicio a los comerciantes, turistas y a los almerienses en general que los echan de menos especialmente estos días de ola de calor”.

Carmen Aguilar ha explicado que la redacción del proyecto se ha tenido que licitar dos veces debido a que la primera quedó desierta, “lo que provocó un primer retraso”, ha valorado. Así, ha detallado que esa primera licitación, tramitada por la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) y que “tenía unos pliegos técnicos y jurídicos redactados y firmados por técnicos municipales, quedó desierta, a pesar de que se presentaron dos ofertas”. Esa circunstancia se produjo “porque no pudieron presentar a tiempo las ofertas económicas porque Vortal (portal de contratación) no funcionaba correctamente, algo que no es la primera vez que ocurre”.

Según Aguilar, desde el equipo de Gobierno del PP, “en lugar de optar por el procedimiento negociado con los mismos pliegos existentes, que es lo que se suele hacen en estos casos, se opta por ir a una nueva licitación con unos pliegos técnicos y jurídicos que se redactan con un precio más alto y requisitos de solvencia más reducidos para las empresas, sin que se observe en el expediente justificación alguna para ello por parte de ningún técnico municipal”.

Aguilar ha afirmado no entender que “los nuevos pliegos se encarguen a un técnico externo al Ayuntamiento, para lo cual hubo que realizar un contrato menor, que es adjudicado a dedo y que nos cuesta el dinero a los almerienses, cuando ya existen unos pliegos correctamente informados y redactados por técnicos municipales para ese proyecto”. En su opinión, “se desprecia así el trabajo de los técnicos municipales por una decisión exclusivamente del anterior concejal”.

Según la concejala socialista, “otra irregularidad más es que las instrucciones para que se realice ese contrato menor las da el entonces concejal de Promoción de la Ciudad, Jesús Luque, cuando eso es tarea de un funcionario, no de un político”, y ha añadido que “aún es más sorprendente que el concejal manifieste que no cuenta con personal técnico cualificado como excusa para contratar a un técnico externo cuando ya existían unos pliegos redactados por funcionarios”.

Por tanto, en la segunda licitación para la redacción del proyectos una de las empresas presenta un recurso, que tampoco es publicado en el perfil del contratante, porque considera que la empresa ganadora “no tiene los criterios de solvencia que figuran en los pliegos, a pesar que se redujeron en la segunda licitación, porque lo que aporta es un seguro de responsabilidad civil que no figura en los pliegos”.

Según Aguilar, “esto es cuando menos llamativo porque no habiéndose publicado ese requisito, el del seguro de responsabilidad civil, se da por bueno” y, al respecto, se ha preguntado que “si se hubiera puesto inicialmente en los pliegos como requisito para acreditar la solvencia un seguro de responsabilidad civil ¿hubieran participado más empresas?”.

“Desde el PSOE nos preguntamos por qué el PP desprecia el trabajo realizado por los funcionarios, quita los pliegos redactados por ellos y contrata a una empresa para hacerlos a medida”, ha remarcado Aguilar.

Por todo ello ha anunciado que “vamos a pedir un informe al servicio de contratación, que es el encargado de vigilar la legalidad de la contratación municipal para que se informe de la legalidad de los pliegos y contratación o, en su caso, que se haga una auditoría de lo que estamos denunciando”.

En su opinión, lo que ha ocurrido con este expediente ha sido “una manipulación torticera de los pliegos en la segunda licitación, despreciando el trabajo previo de los funcionarios, que ha provocado que la otra empresa presente el recurso” y ello, a su vez, “está ocasionando que a día de hoy los comerciantes no tengan los toldos colocados y que no los vayan a tener este verano”.

Aguilar ha considerado que “el equipo de Gobierno del PP tiene que saber que el Ayuntamiento no es su cortijo, que hay unos trámites preceptivos y obligatorios que hay que seguir y que no se los puede saltar como le venga en gana” y ha destacado que “ahí donde detectemos una irregularidad, desde el PSOE, lo vamos a denunciar donde haga falta”.

Para Aguilar, “la torpeza del PP en el Ayuntamiento con el tema de los toldos roza ya lo cómico” ya que “el año pasado no pudo pedir la subvención por su incompetencia a la hora de tramitar la subvención de la Junta de Andalucía y ahora tramita un expediente lleno de irregularidades que despierta muchas sospechas que vamos a exigir que nos aclaren desde el equipo de Gobierno del PP”.