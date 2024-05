Capital Ampliar Cortes de tráfico en Almería por manifestación sindical martes 14 de mayo de 2024 , 08:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería anuncia que hoy martes, 14 de mayo, habrá cortes de tráfico de 11:30 a 14:00 horas, debido a una manifestación organizada por el sindicato CCOO. El recorrido comenzará en Obispo Orberá, cerca de la Escuela de Música, continuará por Puerta de Purchena, Paseo de Almería, Plaza Emilio Pérez, y concluirá en la Plaza de las Velas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

