Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación ‘Costa de Almería’, un paraíso para los amantes de la playa lunes 31 de julio de 2023 , 09:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería ofrece más de 250 kilómetros de costa, patrimonio, cultura, naturaleza en estado puro y una gastronomía de cinco tenedores para despertar los sentidos y vivir experiencias inolvidables Disfrutar, desconectar, respirar aire puro, escuchar el susurro del mar, observar las estrellas, sentir la naturaleza en estado puro, descubrir tesoros bajo el mar, liberar endorfinas… Todas estas actividades tienen algo en común: Almería. ‘El sol que necesito’ es el eslogan de la nueva campaña de promoción turística de ‘Costa de Almería’ impulsada por la Diputación Provincial para difundir la excelencia del destino almeriense. Espectaculares playas, de Levante a Poniente El Parque Natural de Cabo de Gata – Níjar ha traspasado frontera para acoger a visitantes de prácticamente todos los rincones del planeta. Un enclave paradisiaco en el que desconectar de la realidad y fundirse con el medio natural. Sus playas cuentan con vegetación, y unos fondos marinos que sorprenden por la visión que presentan a quienes deciden optar por el buceo. El golpear del mar con las rocas y la tranquilidad que acompaña a una zona que gana muchos enteros al ser Parque Natural. Lugares que han servido de plató natural para el rodaje de películas como ‘Simbad y el ojo del tigre’ de Sam Wanamaker, ‘Indiana Jones y la última cruzada’ de Steven Spielberg, ‘Exodus’ de Ridley Scott o la premiada ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ de David Trueba, entre otras muchas. Pero el atractivo de la provincia a la orilla del mar no acaba aquí. La posibilidad de disfrutar de la arena de las calas de Levante es otra de las opciones más demandadas por los turistas, al ser este litoral uno de los más llamativos en cuanto al azul y cristalino de sus aguas o a la calidad de la arena. A playas como la de Garrucha acuden muchos turistas buscando la tranquilidad de sus aguas y la quietud de su arena. Observando la zona costera aparecen espacios inolvidables como es el caso de la playa del Castillo de Macenas en Mojácar o la Playa de Cala Panizo, en Cuevas del Almanzora. Todas ellas cuentan con un entorno privilegiado al que ponen el broche de oro, enclaves como Carboneras, Mojácar, Garrucha, Vera ó Pulpí que despide a los visitantes en la espectacular ‘Playa de los Cocedores’ uno de los enclaves más bellos y espectaculares de la provincia en el que mar y arena se funden para no borrarse de la memoria de quienes ponen Almería en el cuaderno de bitácora de sus próximas vacaciones. Este pequeño recorrido por el levante almeriense no puede terminar sin descubrir sus impresionantes fondos marinos o la quietud y paz que te aportan sus acantilados, playas y calas. Elementos que se han convertido en uno de los principales atractivos turísticos con los que cuenta la provincia de Almería a la hora de dar a conocer su patrimonio natural. Calas como las que tiene el Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de Gata-Níjar representan un espacio único, en el que la naturaleza en estado virgen y protegida ofrece una belleza en su entorno medioambiental y en sus fondos marinos, que difícilmente se encuentra en otras partes del litoral español. Los amantes al sol, el mar y las olas, tienen en el poniente almeriense, su refugio dorado en el que pasar unos idílicos días de vacaciones. Un plan que es compatible con las familias que viajan buscando la tranquilidad y el relax y con los aficionados a los deportes náuticos relacionados con el viento encuentran en Almería un paraíso natural que les abre las puertas con ofertas y entornos impresionantes. La zona de Poniente es el retiro dorado con el que sueñan los amantes de los deportes de viento. Una mezcla de sensaciones, salitre en la cara, espuma blanca sobre las olas y otras muchas opciones para los aventureros. Un binomio exitoso, la práctica deportiva y la interacción con la naturaleza, que ha incrementado el número de visitantes que llegan a nuestra provincia para practicar su deporte favorito junto al mar. De este a oeste, desde Roquetas de Mar hasta el límite abderitano con la provincia de Granada, el poniente almeriense se ha convertido en el destino perfecto de deportistas. Dentro del municipio de Roquetas de Mar, justo en el límite con el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, se encuentra uno de los puntos más idóneos para practicar estos deportes. Durante los meses de verano, Roquetas de Mar cuenta con un viento térmico constante que hace que su temporada deportiva coincida con la vacacional. El resto del año son los vientos de levante los que traen buenas olas y permiten alargar la temporada deportiva durante casi los 365 días del año. En la zona costera de El Ejido se encuentran dos enclaves más que reúnen las condiciones idóneas para la práctica de estas modalidades deportivas: la playa de Balerma y de Guardias Viejas.

Rutas tierra adentro: senderismo A la hora de hablar de espacios naturales en la provincia de Almería, el Parque Natural Cabo de Gata – Níjar es una parada obligatoria. Su proximidad al mar, la riqueza en especies de aves y flora así como el paisaje que puede contemplarse durante el trayecto, recortado entre el Mediterráneo, el cielo y la montaña, lo convierten en unas rutas únicas e irrepetibles. El terreno a pisar entremezcla la aridez con el negro volcánico, un espectáculo natural de magnífica belleza en el que destacan las rutas que discurren paralelas a la costa en las que el caminante puede disfrutar de acantilados, cortadas y calas increíbles o de montañas de perfil arenoso. Entre los senderos que destacan de esta zona, cabe señalar el que va de Aguamarga a las Negras que cuenta con una distancia de 14 kilómetros y el de San José – Genoveses – Mónsul de 15 kilómetros. Probablemente este segundo sea más recomendable para aquellos que, armados con su cámara fotográfica, quieran llevarse un recuerdo inolvidable. Además, podrán reconocer el perfil de zonas que seguramente vieron en la gran pantalla, en películas inolvidables. ‘Costa de Almería’ un destino en el que sus más de 300 días de sol al año lo colocan a la cabeza de los destinos turísticos preferidos por los enamorados de la naturaleza y del turismo activo, un enclave donde el visitante siempre encontrará el sol que necesita en cualquier época del año. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas ‘Costa de Almería’ tiene ‘El sol que necesito’