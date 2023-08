Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar ‘Costa de Almería’: un destino cultural de película con ‘El sol que necesito’ jueves 03 de agosto de 2023 , 09:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Descubre los tesoros culturales, industriales y el mayor plató cinematográfico al aire libre del país en la provincia de Almería

Hay muchas formas de mirar, sentir y vivir Almería, casi tantas como visitantes. El destino ‘Costa de Almería’ puede presumir de un rico patrimonio cultural, histórico, etnográfico, artístico y arqueológico donde se encuentra ‘El sol que necesito’, el lema de la campaña de promoción turística de la provincia impulsada por la Diputación Provincial. A través de este es posible acercarse al paso de distintas civilizaciones, pueblos y culturas por una provincia que, además, es conocida en todo el mundo precisamente por un arte universal como el cine. Los escenarios del Desierto de Tabernas, que conforman el plató de cine más grande de Europa donde numerosas estrellas del celuloide y grandes producciones dan fe de que hay una Almería con una incalculable riqueza cultural. Tan solo hay que explorarla y descubrirla, como ya lo ha hecho la Academia del Cine Europea otorgándole el premio de ‘Tesoro de la Cinematografía Europea’, que sólo ostentan poco más de una decena de destinos de todo el continente. Por el Desierto de Tabernas y otros parajes de la provincia, como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, han pasado desde los años 60 grandes estrellas del cine mundialmente conocidas y se han rodado numerosas superproducciones. Este lugar de película ofrece al visitante el atractivo lúdico de sus parques temáticos, en los que pasar una jornada inolvidable en familia o entre amigos, ambientados por completo en el salvaje Oeste, y donde ver en acción a verdaderos actores y especialistas. Se puede, además, recorrer muchos de los lugares que fueron en su momento platós al aire libre de míticas películas. Y para los amantes del deporte, sobre todo del trail, la BTT y el senderismo, el desierto más meridional y único de Europa es un destino imprescindible para ser recorrido.

Ciudad de la Cultura Hay una Almería volcada con la cultura al más alto nivel, y especialmente un punto en la provincia de obligada visita para todos aquellos que persiguen la belleza artística. Se encuentra en el Valle del Almanzora. Olula del Río se ha convertido en el polo artístico más importante del sureste peninsular gracias en gran medida al talento y el empeño del artista Andrés García Ibáñez, impulsor de un anillo museístico conocido como Ciudad de la Cultura, y en el que junto a la del propio Ibáñez está también la impronta de otros dos grandes artistas en diferentes campos, como Antonio López y Carlos Pérez Siquier, amén de una indispensable colección de arte almeriense e indaliano. Además, muy pronto abrirá sus puertas otro espacio para la cultura que reforzará el papel de la provincia de Almería como referente artístico con el Primer Museo del Realismo Español Contemporáneo, MUREC, de todo el país. Se ubica en el antiguo Hospital Provincial, el único edificio civil del siglo XVI que queda en pie en Almería capital y cuya visita ya merece la pena por la importancia del propio inmueble, restaurado por la Diputación Provincial de Almería en la actuación de recuperación patrimonial de mayor calado en toda la historia de la institución. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.