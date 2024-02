Economía Ampliar Crespo defiende el rechazo de la Ley de Restauración de la Naturaleza en Bruselas sábado 17 de febrero de 2024 , 13:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera de Agricultura abordó ésta y otras cuestiones en el encuentro de trabajo mantenido con los representantes en Bruselas de Asaja, Copa-Cogeca y Cooperativas Agroalimentarias La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mantenido, dentro de su agenda oficial en Bruselas, una reunión de trabajo junto a las organizaciones agrarias presentes en la ciudad belga. Al encuentro acudieron el vicepresidente de Copa-Cogeca, Patrick Pagani, el director de la oficina de Asaja, José María Castilla y el delegado de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, Juan Corbalán. La reunión, calificada por Crespo, de “productiva” llega en un momento “decisivo por la crisis agraria existente y por las justas reivindicaciones que estos días están haciendo nuestros agricultores y ganaderos tanto en Europa como en España”. Asimismo, el encuentro ha sido clave para adoptar una decisión unánime por todos de frenar la Ley de Restauración de la Naturaleza que la próxima semana se va a debatir en Europa y que “se precisa rechazar por ser lesiva para los agricultores, ganaderos y pescadores andaluces al restar superficie para el cultivo y elevar aún más las exigencias medioambientales a una pesca y un sector agro que ya es más que sostenible”, dice la consejera. En este sentido, Crespo ha adoptado el compromiso de dar traslado de esta preocupación en las reuniones que va a mantener la próxima semana tanto con el ministro de Agricultura del Gobierno de España como con los responsables de la dirección general de Agricultura de la propia Comisión europea, a fin de frenar este “importante riesgo para los productores andaluces”. De otra parte, la consejera ha explicado que, además, se ha tenido la oportunidad de “hablar de la PAC futura, ya que se está empezando a diseñar” y, por tanto, “Andalucía tiene claro que tiene que ser influyente en este proceso para lograr que esta nueva PAC recoja sea más simplificada, refleje un mayor presupuesto y para que dé mayores oportunidades al sector en el desarrollo de la actividad”. Y es que, como bien ha recalcado Crespo, “la agricultura tiene que ser rentable y competitiva porque si no esta actividad no puede ser ese sector económico atractivo para que los jóvenes quieran entrar en él a formar parte”. De ahí que haya insistido en que “claro que hay que hacer prácticas medioambientales, pero éstas tienen que estar equilibradas con esa rentabilidad y, por ello, debemos de cambiar el rumbo de la PAC y la normativa europea que no puede seguir siendo tan restrictiva como hasta ahora”. Asimismo, la consejera ha insistido en que “todos debemos de defender que haya más presupuesto para la PAC porque con ello conseguimos elevar la política agraria como ese gran pilar estratégico que tiene que ser dentro de la UE”. De ahí, que se haya coincidido por parte de todos los asistentes a la reunión la necesidad de establecer una defensa común para que el próximo comisario europeo de Agricultura tenga rango de vicepresidente, siendo ello crucial para elevar el papel estratégico que el sector agrícola juega en la economía y en el desarrollo social de Europa. Cuestión que, como bien ha dicho Crespo, “Andalucía va a defender por considerar la agricultura uno de los principales motores económicos y de empleo que tenemos, así como esa necesidad de alcanza el desafío de soberanía alimentaria que tiene la propia Europa”. De igual modo, la consejera les ha trasladado que, entre las medidas importantes, Andalucía defenderá la puesta en marcha de medidas para “dar una mayor potencialidad a la PAC y solicitará una medida excepcional específica para situaciones de sequía, con un procedimiento más sencillo y ágil y que es vital para la situación que vivimos en el campo andaluz”. Por otro lado, la reunión ha servido para reclamar las Cláusulas Espejo y un mayor control en los puertos, así como en el cumplimiento de los acuerdos con Terceros Países, en lo que a contingentes se refiere. A este respecto, Crespo ha incidido en que “los agricultores europeos es lo que quieren y hace tiempo que tenían que haber estado implantadas como respeto a nuestros agricultores ya que todos los productores que importan y exportan a la UE deben de tener las mismas exigencias, requisitos medioambientales y reglas del juego”. De otra parte, la consejera de Agricultura, también, ha querido informar a los representantes del sector agrícola en Bruselas que va a trasladar todas estas medidas en la reunión con el ministro de Agricultura del lunes, así como otras importantísimas como la implantación de la doble tarifa eléctrica, la petición de más fondos Next Generation para el sector y la aprobación de una fiscalidad para el campo que debe de empezar por atender la rebaja de módulos del 50% que, con carácter general, ha pedido Andalucía para todo el sector, así como el 75% para la ganadería y el 100% para los apicultores. Según Carmen Crespo, la Junta de Andalucía se ha volcado con el sector agrícola, con medidas y ayudas directas para la modernización, agroambientales, convocatorias express para el olivar o ayudas de minimis para afrontar los efectos de la sequía y otras crisis, “todo esto se traduce en un paquete de ayudas de casi 700 millones de euros, de los que 300 han sido para medidas extraordinarias y con acciones para la modernización del sector y el relevo generacional”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Alcudia de Monteagud abre el primer Museo de Historia Ecológica de Almería SAE y Asperger Almería colaboran en la inserción laboral de personas con TEA