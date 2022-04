Crueldad final para Unión Rugby Almería Playcar

domingo 10 de abril de 2022 , 18:41h

El mejor URA de la historia se ha ido dejando todo por un camino que, cumpliendo los más pesimistas pronósticos, se está haciendo muy largo. Plantilla corta, presupuesto a ras con lo mínimo necesario para competir en la categoría, insuficiente para afrontar el reto de echar un pulso a los más poderosos, el rendimiento deportivo de una campaña ‘mágica’ y jamás vista en Almería no debe verse empañado en los coletazos finales. El Pasek Belenos ha sido ampliamente superior en la que todo hace indicar que será una despedida del Juan Rojas hasta la próxima temporada. Tan solo una doble machada, una propia y otra de CR Sant Cugat, metería a los cruzados en el playoff del ascenso: ganar con bonus en Pozuelo y que Industriales no puntúe en tierras catalanas.

Mientras haya opciones matemáticas, que las hay, los de Herán Quirelli ‘Falu’ lo darán todo, y si no las hubiera, también, porque es lo que han demostrado en un año para el recuerdo. De hecho, si no se logra estar entre los cuatro primeros, ser quinto de DHB en la clasificación nacional que engloba a los tres grupos resulta algo impensable hace muy poco tiempo. Es la posición actual, por delante de Mazabi Independiente, que va a visitar precisamente a los asturianos en el cierre del Grupo Élite. Están clasificados a la lucha definitiva por el ascenso Belenos, que sale líder del Juan Rojas, Pozuelo, que es segundo a dos puntos, y Getxo, que no juega en la última jornada pero que le saca seis puntos a almerienses y cántabros. Industriales es cuarto con cuatro de colchón.

El partido

Belenos dejó hacer, se pertrechó bien en defensa y golpeó con contundencia cada vez que pudo, si bien es cierto que tres de las cuatro ocasiones en las que anotó antes del descanso lo hizo aprovechando regalos de URA Playcar. Los errores de gravedad que se cometieron, junto con las lesiones de Momia y Gonza Pérez, lastraron muchísimo a los cruzados, que quisieron comenzar de cero a partir del descanso, pero se vieron de nuevo incapaces de abrir la gran defensa asturiana, desde la que este club presenta la candidatura al ascenso. De hecho, se quiso tener posesión, se produjo una pérdida en la presión rival y comenzó a desplegarse el excelente juego a mano, calidad individual de sus jugadores también, para ensayar y hacer añicos la ilusión de la remontada.

Pese a encajar otro try más en una jugada muy bien trenzada por los avilesinos, Unión Rugby Almería Playcar era superior en la melé y se insistió en ella para hacer valer el honor y todo el trabajo. Fede, en la continuidad de la jugada tras una apertura a Sebas ‘Hacha’ Urgu, entró en zona de marca con pundonor. Muy por detrás en el marcador, quedaba un cuarto de partido, pero desde el mismo saque otra vez se vio que no era el día. La acumulación de error y el desgaste físico forzaron lo que puede verse como un castigo excesivo en el marcador, siendo el ejemplo de ello una acción individual de Cittadini, desde el centro del campo hasta los palos, ensayo no concedido por acción en dos tiempos del apertura, saque rápido de Belenos, carrera de todo el campo y try.

El 10-53 final fue ‘hacer sangre’ a un equipo abatido, dolido y que se ha visto abocado a una sola carta sin depender de si mismo. La clave de esta fase para URA Playcar se puede situar en El Cantizal, derrota muy ajustada contra Industriales, jugando el último balón para ganar el partido. Era la primera derrota tras tres victorias, y después el mal papel frente a Getxo. Se rearmaron los cruzados en Sant Cugat, pero aumentando su número de ‘heridos’, y en el que se sabía que era un choque crucial, este de Belenos, jugar casi toda la primera parte en campo del rival para luego regalarle dos ensayos y un tiro a palos centrado y cercano tiene, lógicamente fatales consecuencias. Momia en el minuto 10 y Gonza pasada la media hora tuvieron que retirarse lesionados.

Se adelantó Unión Rugby Almería Playcar, que dominaba el partido, en un golpe tirado a palos en el minuto 19, por fin sumando después de un dominio claro que sostuvo la defensa de Pasek Belenos. De entrada fue baja por sanción Lucas Melián, y la melé lo notó a la hora de sacar partido a su superioridad. Tan es así que un error en el control de balón en una muy bien dominada auspició que el hombre clave, Rico, robase para la sorpresa de los jugadores unionistas, corriendo el ala derecha de modo imparable y depositando para darle la vuelta al marcador. Ese primer regalo se vio seguido de uno más de toma de decisión, Cittadini placado cuando intentaba salir jugando desde muy atrás ante la presión del XV de Avilés. Golpe, acierto de Heit, también clave, y 3-10.

En la prolongación de la primera parte, puesto que el señor Alfonso Mirat paró el crono en varias ocasiones, llegaron dos ensayos más, uno desde touche a maul, pick and go y apertura de calidad al ala derecha de nuevo. Fue el único que fabricó Pasek Belenos sin desmerecer su labor de presión. En ese sentido, seis minutos por encima del 40, a Cittadini se le interceptó un balón horizontal dentro de la propia zona de marca de los cruzados, caramelo al suelo y 3-22 con el que llegó el pitido del descanso. Se habían hecho muchas cosas bien sin recompensa y unas pocas muy mal con un enorme daño en el marcador. Nemo percutió y abrió brechas por delantera, se tuvo control sobre las estáticas y se logró posesión, pero al intermedio había una brecha de 19 puntos. Lo de la segunda parte fue querer y no poder, de un posible 17-34 a un 10-41, y la sangría.

FICHA TÉCNICA:

Unión Rugby Almería Playcar (10): Nemo, Momia, Fede, Mono, Facu, Zalazar, Persa Gaveglio, Lamboglia, Cittadini, Méndez, Chema, Gonza Pérez, Castro y Emilio Arias. También jugaron Giardina, Rullo, Tarifa, Ávila, Román, Matuja, Gómez y Hacha.

Pasek Belenos (53): Peñalba, Rumen Dimitrov, Domínguez, Fernández, Tapia, Rico, Aristemuño, Parnas, Fuentes, Pérez, Abdala, Caroci, Cian, Gómez y Heit. También jugaron Castro, Ferreiro, Tejerina, Vidal, Díaz, Trigo y González.

Árbitro: Alfonso Mirat. Expulsó temporalmente a Santiago Peñalba (min. 43) por parte de Pasket Belenos.

Tanteo: 3-0, min. 19: patada de castigo transformada por Cittadini. 3-7, min. 25: ensayo de Rico transformado por Heit. 3-10, min. 37: patada de castigo transformada por Heit. 3-17, min. 40+3: ensayo de Gómez transformado por Heit. 3-22, min. 40+5: ensayo de Rico. DESCANSO. 3-29, min. 45: ensayo de Fuentes transformado por Heit. 3-34, min. 53: ensayo de Pérez. 10-34, min. 62: ensayo de Fede transformado por Cittadini. 10-41, min. 70: ensayo de Parnas transformado por Heit. 10-48, min. 73: ensayo de Cian transformado por Heit. 10-53, min. 75: ensayo Heit. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la segunda fase, Grupo Élite de División de Honor B, disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas ante aproximadamente un millar de espectadores.