Cs pide al Gobierno central reducción de impuestos para autónomos y pymes de Almería

martes 02 de febrero de 2021 , 15:21h

El coordinador provincial de Cs en Almería destaca la propuesta que ha presentado su formación en el Congreso de los Diputados para “intentar aliviar la situación que están atravesando”







“El Gobierno de España debe reducir el pago de impuestos a autónomos y pymes almerienses”. Lo ha aseverado el coordinador provincial de Cs en Almería, Rafael Burgos, quien insiste en la necesidad de converger tanto medidas para salvar vidas y evitar la propagación del virus, como acciones que eviten más destrucción de empleo. “Desde el inicio de esta crisis, Ciudadanos ha trabajado en esa línea siempre, intentando buscar un equilibrio en esta situación”. Para Burgos, “llevamos un año con esta pandemia mundial, con una tercera ola que no deja de arrojar datos que cada día son más duros y cuestan mucho digerir. Siguen las restricciones y medidas severas que están provocando una herida grave en nuestra economía”. “Son limitaciones muy duras, somos conscientes, pero así lo recomiendan los expertos. Por tanto, son necesarias desde el punto de vista sanitario”. Sin embargo, para el coordinador provincial de Cs en Almería, todo esto está conllevando a que autónomos y pymes se encuentren “en un auténtico callejón sin salida”.



“En marzo de 2020, Ciudadanos ya planteó la necesidad de otorgar aplazamientos tributarios a pymes y autónomos”, ha recordado Burgos, quien ha añadido que “consideramos que era primordial ofrecerles un balón de oxígeno, ya que se vieron de repente, sin organización y aviso, sin coordinación alguna, con sus negocios cerrados. Sin ingresos y con gastos”. No obstante, para el coordinador provincial de Cs, “la situación sigue en estado crítico, por lo que urge que se implementen medidas excepcionales”. “Hay que ayudar de nuevo a los que no pueden abrir sus negocios en Almería y a aquellos que han visto como su facturación ha caído de forma estrepitosa”, ha relatado Burgos.



En esta línea, ha detallado que Cs ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que se propone aplazar durante estos primeros seis meses de 2021 el pago de impuestos que afectan a autónomos y pymes, así como la cuota de la Seguridad Social. “Un aplazamiento en el que entrarían las declaraciones informativas, trimestrales, de IVA, retenciones e ingresos a cuenta y pagos fraccionados del impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades”, ha subrayado.



Burgos ha puesto en valor el trabajo de Ciudadanos en la Junta de Andalucía a la hora de establecer ayudas en esta dirección. “Ya en 2020, los autónomos y pymes de Almería recibieron ayudas directas de la Junta que rozaron los 10 millones de euros, atendiendo también a sectores tan dañados como la hostelería. Una forma de actuar que deberían tener como referente en el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”, ha aseverado.