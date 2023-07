Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

De Meer cree que hay que dejar que los inmigrantes se ahoguen

miércoles 12 de julio de 2023 , 15:48h

La candidata de Vox por Almería cuestiona en el debate de Canal Sur que sean rescatados por Salvamento Marítimo

La número uno en la lista de Vox por Almería al Congreso de los Diputados, Rocío de Meer, participó en el debate de candidatos andaluces en las elecciones generales del 23J en Canal Sur, y cuestionó que Salvamento Marítimo rescate a inmigrantes irregulares.

De Meer aseguró que Salvamento Marítimo, que es una institución estatal cuyo fin es socorrer a cualquier embarcación en dificultades cuando está en el mar, "colabora" con las mafías que trafican con seres humanos, y preguntó al candidato de Sumar si su idea es seguir haciéndolo. A la candidata almeriense se le pasó que Salvamento Marítimo no es una ONG, que no recibe subvenciones, y que no mira a quién rescata, sino que solo se dedica a salvar vidas.

La sugerencia de la ultraderechista no es original, ya que el programa de Vox contempla evitar que lleguen pateras a costas españolas desplegando la Armada, pero no concreta si lo que haría en caso de detectar una patera es cañonearla, porque esa es la única diferencia con el SIVE (Sistema Integral de Vigilancia Exterior) que éste controla el tránsito de estas embarcaciones y también el de droga, y envía, según sea el caso, a la Guardia Civil, al Ejército, a Vigilancia Aduanera, o a la Policía Nacionaj.