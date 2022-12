Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Descubre el cartel ganador del Carnaval de Almería 2023 jueves 22 de diciembre de 2022 , 17:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Promoción de la Ciudad, Jesús Luque, destaca la participación en esta edición, más de 45 trabajos presentados al concurso, una cifra histórica para la FEMACA Jesús Luque, concejal de Promoción del Ayuntamiento, y Montse Bisbal, presidenta de la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital (FEMACA), presentaron el jueves el cartel anunciador de la próxima edición del Carnaval de Almería 2023. Esta edición ha sido un hito para FEMACA. Según el edil, se han recibido más de 45 carteles desde toda España. De entre ellos, cuatro fueron los seleccionados como finalistas y, tras la deliberación del jurado, el cartel oficial del Carnaval de Almería 2023 fue elegido. Por su parte, la presidenta de FEMACA instó a los almerienses a celebrarlo con disfraces como siempre se ha hecho en la ciudad. Julia Guerra Membrillas, la roquetera, es la autora del cartel ganador. Según Luque, el trabajo "muestra de forma muy visual y llamativa la celebración del carnaval en Almería con muchos colores y elementos representativos como la Alcazaba o el Cable Inglés". La artista se siente honrada de presentar su obra que, básicamente, intenta reflejar el espíritu del carnaval de Almería con colores vivos y luces destacadas. Programación carnavalera El Carnaval de Almería 2023 "arrancará el 10 de febrero con la primera de las tres semifinales del Concurso de Agrupaciones, el cual se desarrollará un año más en el Auditorio Maestro Padilla". Los días 11 y 12 se celebrarán las otras dos semifinales mientras que el 18 de febrero será la gran final. Por su parte, "el 19 de agosto será la Fiesta de la Sobrasada en el Anfiteatro de la Rambla". El 23 de febrero está prevista la celebración de la VIII Gala COTECA. Las actividades carnavaleras continuarán el sábado 25 de febrero con la fiesta infantil, talleres y castillos hinchables en el Mirador de la Rambla. Por la tarde será la esperada cabalgata de Carnaval y la Noche de Color con la batalla de papelillos. Además, "habrá distintas actividades y talleres a lo largo del Paseo de Almería con actuaciones de las distintas agrupaciones carnavaleras en distintos puntos de la ciudad". Un concierto de la artista Rubí Diamente pondrá el broche de oro a esta larga jornada carnavalera. Por último, "el martes 28 de febrero, Día de Andalucía, será el Entierro de la Sardina a partir de las 12:00 horas, con el cual se dará por concluido este programa carnavalero", ha finalizado el concejal. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Visita los mercados Central y Los Ángeles para disfrutar del mejor ambiente navideño

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.