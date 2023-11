Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Detenido por el uso de placas de matrícula falsas lunes 06 de noviembre de 2023 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mientras realizaba los trámites de matriculación de algunos turismos, les colocaba placas de otro de su propiedad que figuraba sustraído. El pasado 27 de octubre, agentes del Destacamento de Tráfico de Vera, en colaboración con la Policía Local de Cantoria, han investigado a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito de falsedad en documento público, al sustituir las placas de matrícula de dos vehículos por otras que pertenecían a un turismo de su propiedad y que constaba como sustraído. Tras la investigación realizada se obtiene, que el investigado se dedicaba a efectuar los trámites para la matriculación en España de vehículos provenientes de países como Reino Unido y Holanda, si bien, mientras los vehículos se encontraban en su poder, les colocaba las placas de matrícula de otro vehículo de su propiedad que figura como sustraído, haciendo uso de ellos sin autorización de sus titulares, mientras completaba dicho trámite. Las diligencias instruidas serán entregadas en los Juzgados de Huércal Overa (Almería). El autor podría enfrentarse a la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

