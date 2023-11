Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El parque de la Joya será visitable este mes lunes 06 de noviembre de 2023 , 15:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento adjudica la redacción del proyecto para la regeneración de la antesala urbana de La Alcazaba y La Hoya a 'Kauh Arquitectura y Paisajismo S.L.’ El Ayuntamiento de Almeria, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha adjudicado la redacción del proyecto, dirección facultativa y responsable de contrato para la actuación de regeneración de la antesala urbana de La Alcazaba y La Hoya, a la empresa ‘Kauh Arquitectura y Paisajismo, S.L.’, por un importe de 103.500 euros. El plazo máximo para la redacción será de seis meses. Con este proyecto, iniciada ahora su redacción, “el Ayuntamiento pretende dar continuidad al conjunto de actuaciones desarrolladas en el entorno de La Alcazaba, La Hoya y San Cristóbal”, ha explicado la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera. Recuerda la edil popular como, resultado de la acción municipal, este entorno está “en pleno proceso de transformación”, con actuaciones de gran calado desde el punto de vista urbano, paisajístico y medioambiental. En este contexto, ha enumerado el gran parque público de La Hoya, “cuya puesta en en uso para el disfrute de todos los ciudadanos se materializará a lo largo del mes de noviembre”, o las obras en marcha para la regeneración urbana y paisajística del Cerro de San Cristóbal. “Dos importantes hitos dentro de la configuración urbana del Casco Histórico que van a significar una mejora sustancial de todo este espacio, de indudable potencial, ahora convertida en un referente para la ciudadanía”, ha subrayado Cabrera. También se espera la finalización de la expropiación para su destino a uso público de la manzana existente entre calle Viña y calle Hércules y se han finalizado los trabajos arqueológicos en la ladera de la Alcazaba hasta calle Almanzor, incluyendo la consolidación de los restos arqueológicos emergentes existentes. Así, como parte de la actuación municipal diseñada para esta zona, “se hace totalmente imprescindible el futuro diseño de los espacios disponibles para su potencial uso público en los que se materializa la articulación del conjunto monumental de la Alcazaba y La Hoya con el resto de la ciudad de Almería”, ha explicado la responsable municipal del Área de Urbanismo y Vivienda. Ámbito de actuación El ámbito de este proyecto, en su redacción, comprenderá la urbanización de los terrenos situados entre calle Hércules y calle Almanzor con la Alcazaba y el Barranco de La Hoya, además de todos los espacios anexos (calle Música, calle Polka, etc.) necesarios para la correcta conectividad urbana y patrimonial. Todos estos espacios se encuentran dentro del contexto del concurso de ideas que se celebró en su momento por parte de la Junta de Andalucía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

