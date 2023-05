Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Mujeres masectomizadas reciben la energía de Almería en el desfile ‘Mucho por vivir’ sábado 27 de mayo de 2023 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer, las ocho mujeres han brillado con luz propia en la pasarela celebrada en la Escuela de Arte. La presidenta de la Asociación en Almería, Magdalena Cantero, ha incidido en “las heridas invisibles que supone el cáncer, especialmente el cáncer de mama, por lo que quiero darles las gracias a estas mujeres por su valentía” Ilusión, fuerza y energía. Es lo que le han transmitido la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería y el numeroso público presente en el desfile ‘Mucho por Vivir’ a las ocho mujeres operadas de cáncer, que han brillado con luz propia en pasarela celebrada en la tarde de ayer, jueves, en la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier, arropadas por los constantes aplausos de los asistentes. En la presentación, la presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, ha querido “dar las gracias a las mujeres que van a desfilar, y recordar a esos cientos, miles de mujeres a las que el cáncer no solo les robó la salud, sino también la autoestima paralizándolas en su día a día. Quiero recordar a todas esas mujeres que se sintieron si me permiten la expresión “menos mujeres” por estar mastectomizadas, por las que se quedaron en casa por miedo a enseñar su cuerpo, por todas las heridas invisibles que supone el cáncer y especialmente el cáncer de mamá. Por todas las que no están y sufrieron en silencio. No nos olvidamos de vosotras, pues pusisteis los cimientos para que hoy estemos aquí. Y para las que están y las que vendrán, confío que cada vez menos, a luchar y a vivir, que es el don más preciado que tenemos. La vida”. En el desfile ‘Mucho por Vivir’, las mujeres han paseado por la pasarela las tendencias de lencería y moda de baño para el verano 2023, adaptadas para mastectomizadas, de la marca ‘Anita’, gracias a la colaboración de Ortopedia del Río, y lo han hecho con arte, emoción y arropadas con los aplausos del numeroso público. Ha estado presentado por el periodista Antonio Hermosa y ha contado con el baile de Rosa París, del grupo de danza ‘Baraka’. Un desfile en el que han participado las siguientes mujeres, algunas en pleno tratamiento y otras que ya han superado el cáncer de mama: Rosario García, Victoria Sánchez, Encarna Zaguirre, Luisa Hermoso, Fátima López, Ana Barranquero, Amelia Zamora y María del Mar Pérez. Ana Barranquero afirma que “yo participé el año pasado y lo mejor es la convivencia entre nosotras. Es emocionante y motivador”. Victoria Sánchez añade que “este desfile te hace sentir una mujer empoderada. El público te transmite sensaciones muy positivas. Incluso hemos formado un grupo de ‘WhatsApp ‘Las supermodelos’, donde nos ayudamos, motivamos y quedamos periódicamente”. Por su parte, Encarna Aguirre reconoce que “el cáncer es un proceso duro, y a veces lo que más cuesta es volver a la realidad tras la operación. Por eso, a las mujeres que le diagnostican el cáncer de mama les recomiendo que acudan a la Asociación Española Contra el Cáncer, donde te apoyan psicológicamente y además puedes compartir tus inquietudes con otras mujeres que viven la misma situación”. Por último, Encarna añade que “durante el desfile siento alegría e ilusión, me siento viva”. Rosario García Salvador califica el desfile como “una experiencia muy emotiva. Estamos visualizando el cáncer de mama, que es aún una palabra tabú, pero le puede tocar a cualquiera. Y las personas que tenemos cáncer de mama podemos hacer aún muchas cosas, estar guapas, y disfrutar de la vida”. El desfile “nos ha cargado de energía ante los retos de la vida”. Luisa María Hermoso, al igual que Amelia Zamora, María del Mar Pérez y Fátima López, miraban a la pasarela llena de público, antes del inicio, entre ilusionadas y nerviosas, convencidas de los beneficios de esta experiencia en común. Luisa Hermoso confiesa que “la Asociación ha hecho mucho por mí. Al cáncer de mama se sumó una situación personal complicada, y la Asociación ha hecho mucho por mí. Es muy importante conocer a mis compañeras, compartir la calvicie que provoca el tratamiento, y entre todas, junto a la atención psicológica de la Asociación, nos ayudamos y salimos adelante”. Por eso, Luisa recomienda a quienes le diagnostiquen esta enfermedad que “se acerque a la Asociación, hagan mucho ejercicio y se abran a la gente. Lo importante es la actitud”. Y con esa actitud positiva han desfilado en cuatro pases, primero con lencería y luego con ropa de baño, y durante la hora y media el público les ha aportado las vitaminas de la ilusión y las ganas de vivir. El desfile ha sido posible también gracias al apoyo de las empresas colaboradoras: trajes de baño y lencería adaptados para mastectomizadas de la marca ‘Anita’, gracias a la colaboración de Ortopedia del Río; el Centro Capilar Miranda con las pelucas de la marca ‘Marvi’; la diseñadora de joyas Águeda García con su marca Mirun Infinitum: bolsos Rodrimar; la estética corresponde a Isa Núñez; peluquería Gloria Ferrón; organización del evento y azafatas por parte de Congresur; y, por supuesto, la Escuela de Arte. El programa ‘Mucho por vivir’ de la Asociación en Almería aborda la enfermedad desde el punto de vista médico, psicológico y social, e incluye diferentes actividades con las que se apoya a las mujeres mastectomizadas. Magdalena Cantero ha querido ofrecer un mensaje positivo y poner en valor los avances en la investigación. “Actualmente la Fundación Científica de nuestra Asociación destina más de 105 millones de euros a financiar 565 proyectos de investigación en nuestro país con más de 1000 investigadores, de los que Almería forma parte con una investigadora que trabaja en cáncer de mama y una nueva investigadora que se incorporará en los próximos meses. Es un gran esfuerzo económico, pero Almería no podía permanecer al margen y ahí estamos aportando investigación que se genera conjuntamente con la Universidad de Almería, para salvar vidas. Un hecho posible gracias a los 7.200 socios almerienses y a los que después de esta noche estáis dispuestos a engrosar esa cifra, pues nuestro objetivo para este año es alcanzar los 10.000". Tras más de hora y media, las ocho mujeres se han marchado cargadas de energía, entre abrazos, sonrisas y aplausos, pues les queda 'Mucho por Vivir'.

Noticias relacionadas Las instituciones unen a la AECC para reclamar más investigación