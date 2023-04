Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El III Decreto de Sequía incluirá la segunda fase de la mejora del abastecimiento del Valle de Almanzora sábado 01 de abril de 2023 , 14:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha anunciado que el tercer Decreto de Sequía de Andalucía incluirá la ejecución de la segunda fase del proyecto de abastecimiento del Valle del Almanzora, en la provincia de Almería. Crespo ha explicado en un comunicado que se contemplará una inversión de 1,3 millones de euros para actuar "en la zona con mayores dificultades del Alto Almanzora" y ha apostado por llevar a cabo las obras "rápidamente" para ofrecer ayuda a "los municipios más afectados de la zona por la sequía". La responsable de Agua ha apuntado que "el Gobierno andaluz ha impulsado ya dos Decretos de Sequía, que reúnen actuaciones valoradas en 141 millones de euros y que actualmente se encuentran al 72%", y se ha mostrado esperanzada de que, cuando llegue al Parlamento de Andalucía en abril, el texto cuente con "el apoyo de todos los grupos políticos". Como ha recordado Crespo, ya se encuentran en funcionamiento la primera fase de las obras de emergencia de mejora de garantía de agua para abastecimiento de los municipios del Valle del Almanzora, inauguradas en enero de 2023 y que han supuesto una inversión pública de cerca de 6,8 millones de euros. Al respecto, la consejera ha resaltado que las labores de esta "actuación emblemática" se llevaron a cabo "con gran urgencia" para "auxiliar a los municipios y poder garantizar el agua a los andaluces". El proyecto de mejora del abastecimiento de agua al Valle del Almanzora abre la posibilidad de que, en el futuro, los 27 municipios del Almanzora puedan beneficiarse de las mejoras. Inicialmente, los cerca de 18.000 vecinos de Albox y Olula del Río son los primeros en beneficiarse de esta actuación que impulsa la Junta de Andalucía gracias a la puesta en servicio de la mejora de los sistemas de bombeos de la conducción El Saltador-Embalse de Cuevas y su conexión con la del trasvase Negratín-Almanzora para elevar 1,3 hm3 de agua a la balsa número cuatro de Tíjola. Crespo ha puesto en valor esta obra como "ejemplo de solidaridad hídrica entre almerienses" porque hará posible que "el agua se reparta entre todos los municipios que la necesitan". Respecto a la política hídrica que está desarrollando el Gobierno andaluz, la consejera ha asegurado su intención de que "mientras siga la sequía, nos coja trabajando y unidos" para hacer frente a este momento especialmente complicado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El PP de Almería estará con los regantes el 11 de enero en Madrid

