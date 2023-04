Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Mejora en áreas infantiles de Los Molinos, La Cañada, Loma Cabrera y Los Ángeles lunes 17 de abril de 2023 , 22:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local aprueba el convenio con la Fundación MEDAC para impulsar diferentes proyectos dentro del centro de investigación de esta entidad formativa y a través del Centro Zoosanitario El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, a la mercantil ‘Calares Obras, Servicios y Medio Ambiente S.L.’ por importe de 34.969 euros y un plazo de ejecución de un mes desde el acta de replanteo el contrato menor para la ejecución de obras de sustitución de pavimentos de seguridad en cuatro áreas infantiles localizadas en los barrios de Los Molinos-Las Chocillas, La Cañada, Loma Cabrera y Los Ángeles. La ejecución de nuevos pavimentos de seguridad en estas áreas infantiles se debe a necesidades de conservación, antigüedad y al cumplimiento de las prescripciones técnicas establecidas en la normativa técnica de aplicación. “En todos los casos, el cambio de pavimento se realizará por nuevo césped artificial”, ha anunciado la portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella. La superficie total de actuación en estas cuatro zonas es de 405 metros cuadrados. En el barrio de Los Molinos-Chocillas, la actuación se centra en la zona infantil que se encuentra en la calle Pintor Zabaleta, con una superficie de 150 m². En el barrio de Los Ángeles, la zona infantil objeto de actuación se sitúa en la plaza González Gaitán, Actuación comprometida con los vecinos, en su caso con una superficie de 70 metros cuadrados. En Loma Cabrera también se procederá a la sustitución de pavimento por césped artificial en la superficie de juegos infantiles existente en la zona, con una superficie total de 96 metros cuadrados, atendiendo también a las peticiones vecinales. Por último, en La Cañada, la superficie de actuación prevista en susitución de pavimento por césped artificial es de 90 metros cuadrados. Este espacio se sitúa próximo a la calle Juan Castilla. Recordar que la ciudad cuenta ya con más de 210 áreas infantiles, biosaludables y de calistenia Convenio Ayuntamiento y MEDAC La portavoz municipal ha informado igualmente de la aprobación, también el pasado viernes en Junta de Gobierno Local, del convenio de colaboración que suscribirán el Ayuntamiento de Almería y la Fundación MEDAC, a propuesta del Área de Sostenibilidad Ambiental. El convenio tiene por objeto llevar a cabo diferentes proyectos sanitarios dentro del centro de investigación de la fundación, en sus ciclos formativos de formación profesional de la rama biosanitaria, y a través del Centro Municipal Zoosanitario. La celebración de este convenio permitirá al Ayuntamiento de Almería, a través del trabajo de la Fundación, realizar hemogramas, pruebas bioquímicas, perfiles serológicos de las enfermedades más frecuentes en animales de compañía sin coste económico, lo que redundará en poder realizar análisis a un mayor número de animales mejorando el bienestar animal. Por otro lado, permitirá hacer estudios de prevalencia sobre enfermedades transmisibles tanto a otros animales como a la población humana. Para ello, el Ayuntamiento se compromete a aportar distintos tipos de muestras biológicas (sangre y tejidos blandos) de los animales alojados en el Centro Municipal Zoonisatario, que permita la realización de pruebas. Este convenio tendrá la duración de un año. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

