Cazorla se integra en Almería Avanza con la vista en la Diputación

viernes 17 de febrero de 2023 , 09:08h

El partido que lideran dos ex concejales de Ciudadanos de la capital y Roquetas tiene en previsión de presentar varias decenas de candidaturas en la provincia

El exportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Pepe Montoya, presentará este viernes su nuevo proyecto político, bajo la denominacón de Almería Avanza. El proyecto no es nuevo como tal, puesto que ya lo anunció cuando abandonó Ciudadanos y se convirtió en concejal no adscrito en su municipio, pero ahora, cuando las elecciones municipales se aproximan, la idea de hacerlo provincial ha cogido fuerza, y finalmente será ahí donde se integre otro ex del mismo partido, Miguel Cazorla, en la actualidad, concejal también no adscrito en el Ayuntamiento de la capital.

Cazorla, que estará en la presentación del partido que será este viernes en el Hotel Torreluz, ha optado por integrarse en esta formación en vez de crear un nuevo partido, o incluso una agrupación de electores, como en algún momento manejó.

Según ha podido saber Noticias de Almería, podrían presentarse "varias decenas" de candidaturas en toda la provincia, porque el objetivo innegable de esa organización no son ya los ayuntamientos, sino lograr presencia en la Diputación provincial. En ese sentido hay que destacar que al formar parte Roquetas de Mar y la capital del mismo partido judicial, así como Huércal de Almería, sumarían votos a la hora de repartir los asientos de la institución provincial.